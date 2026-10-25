백종원, 한국에 없었다! 미국서 근황 포착..송훈·파브리와 나란히

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[스포츠조선 박아람 기자] 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 출연한 송훈 셰프가 백종원 더본코리아 대표, 파브리 셰프와 함께한 사진을 공개해 관심을 모았다.

송훈은 지난 24일 개인 계정에 "미국에서 만나면 딱 두 배 더 반갑습니다!"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 송훈과 백종원, 파브리가 나란히 서서 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 환한 미소를 지은 파브리와 편안한 표정의 백종원이 눈길을 끌었다.

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특히 각종 논란 이후 방송 활동을 중단했던 백종원의 근황이 공개되면서 더욱 관심이 쏠렸다.

백종원이 이끄는 더본코리아는 최근 해외 사업에서도 성과를 내고 있다. 회사에 따르면 미국 텍사스주 캐럴턴에 자리한 새마을식당은 2023년 9월 개점 이후 매출 성장세를 이어갔다. 지난해 연 매출은 전년보다 약 38% 늘었으며, 올해 9월 말 기준 월평균 매출도 개점 첫해와 비교해 약 70% 증가한 것으로 알려졌다.

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한편 백종원은 더본코리아를 둘러싼 위생 및 원산지 표기 관련 논란 등이 이어지자 지난해 5월 방송 활동 중단을 발표했다. 당시 그는 방송인이 아닌 기업인으로서 회사 성장에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.

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백종원은 2013년 배우 소유진과 결혼했으며, 슬하에 세 아이를 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com