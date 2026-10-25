도경완, 120억 집 살면서 “돈 없어 시계 팔아”..지나친 절약 발언에 갑론을박 [SC이슈]

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 도경완이 세금을 내기 위해 소장하던 시계까지 중고로 판매했다고 밝힌 가운데, 이를 둘러싸고 온라인에서 다양한 반응이 나오고 있다.

그는 한 브랜드의 시계를 구매했던 일을 언급하며 "칭찬 일색이라 저도 샀다. 지금은 제 품에는 없다. 제가 지난 5월에 세금을 내야 해서 돈이 좀 부족해서 당근에 팔았다"고 밝혔다.

이어 경제적 상황에 대해서는 "제가 보릿고개였다. 5월과 8월에 세금을 크게 두 번 나눠서 내고, 일도 없고 유튜브도 잘 안 되고 그러니까 힘들어서"라고 말했다.

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주식 투자로 자금이 묶여 있다는 점도 언급했다. 도경완은 "거기 잠겨 있는 돈이 많아서 반강제적으로 조절을 당하고 있다. 근데 돈이 벌리면 어떻게 될지 모른다"고 덧붙였다.

이 같은 발언이 알려지면서 과거 도경완이 방송에서 공개했던 절약 일상도 다시 주목받고 있다.

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도경완은 KBS2 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서 통장 잔액이 약 25만원이라고 언급했으며, 수도 요금이 평소보다 5만8000원 더 나왔다며 가족들에게 불만을 드러내기도 했다. 아이들에게 변기 물을 아껴 쓰도록 하는 등 생활 속 절약을 강조하는 모습도 공개했다.

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하지만 이러한 모습이 반복적으로 알려지면서 일부 누리꾼들은 지나치게 절약을 강조하는 것 아니냐는 반응을 보이고 있다. 특히 아내 장윤정과 함께 거주하는 고가의 주택이 알려지면서 생활비와 세금 부담을 호소하는 모습에 공감하기 어렵다는 지적도 제기됐다.

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도경완과 장윤정 부부는 2024년 서울 용산구에 위치한 고급 주택 아페르한강 펜트하우스를 약 120억원에 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다. 앞서 기존에 보유했던 나인원한남을 약 120억원에 매도한 사실도 알려진 바 있다.

이 때문에 온라인에서는 도경완의 절약 습관을 두고 의견이 엇갈리고 있다. 일상적인 소비를 줄이려는 모습이라는 시각도 있지만, 고가의 주택과 자산이 알려진 상황에서 반복적으로 생활고를 언급하는 것이 불편하다는 반응도 이어지고 있다.

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한편 도경완은 2013년 가수 장윤정과 결혼했으며, 슬하에 두 아이를 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com