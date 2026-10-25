[SC리뷰] 이주안, 안은진에 "나 좀 좋아해 줘라"…진심 어린 직진('너 말고 다른 연애')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이주안이 '너 말고 다른 연애'에서 한층 깊어진 사랑을 그려냈다.

이주안은 지난 24일 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'(극본 유수지, 연출 황승기 이가람) 11회에서 한태승 역을 맡아 다채로운 연기를 펼쳤다.

이날 한태승(이주안)은 이미도(안은진)에게 잠들 때까지 곁에 있어 달라며 능청스러운 장난을 건넸다. 그러나 자신이 아프지 않았으면 좋겠다는 상대의 말에는 놀라는 모습을 보이며 분위기를 바꿨다. 한태승은 가볍게 농담하던 태도 뒤로 예상치 못한 다정함에 흔들리는 마음을 드러냈다.

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이어 한태승은 놀이공원 데이트에서 바이킹을 무서워하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 더는 못 타겠다며 손사래를 치다가도 이미도가 두려운 마음을 털어놓자 다시 함께 타기로 한 것. 한태승은 겁에 질린 표정과 너스레로 유쾌함을 살렸고, 상대를 위해 용기 내는 다정함을 보여줬다.

이미도의 고민을 듣는 장면에서 한태승은 장난기를 거두고 진지하게 귀를 기울였다. 이주안은 상대를 바라보는 진중한 눈빛과 담백한 대사로 위로의 감정을 표현하며 이전과 달라진 한태승의 모습을 자연스럽게 그려냈다.

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특히 이미도와 누워 "내가 잘할게. 나 좀 좋아해 줘라"라고 고백하는 순간에는 한태승의 간절함이 드러났다. 이후 이미도에게 입을 맞출 듯 다가가며 두 사람의 관계 변화에 대한 기대를 높였다.

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한편, 이주안이 출연하는 KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com