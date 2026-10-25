유튜버 이진호, ‘포식자들’ 공개 후 눈물의 심경 고백..“한국 떠나려 했다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 이진호가 웨이브 오리지널 '포식자들' 공개 이후 지난 1년 7개월간 겪었던 심경을 털어놨다.

이진호는 지난 23일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'를 통해 장문의 글을 게재했다.

웨이브에서 공개된 '포식자들' 3, 4회를 언급한 그는 긴장된 마음으로 방송을 지켜봤다며 작품에 대한 소감을 밝혔다.

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이진호는 "결론부터 말씀드리자면 정말 잘 만든 작품이었다"며 "긴장감과 몰입도, 그리고 스토리텔링까지 제작진분들이 얼마나 많은 시간과 노력을 쏟으셨는지 느낄 수 있었다"고 전했다. 이어 제작진에게 진심 어린 감사의 뜻을 표했다.

다만 방송 분량에 대한 아쉬움도 드러냈다. 그는 "한정된 분량으로 인해 그 분에 대한 문제 제기가 충분히 다뤄지지 못한 것 같다"며 "그 아쉬움은 앞으로 제가 조금씩 메워가 보도록 하겠다"고 밝혔다.

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이진호는 지난 1년 7개월을 자신에게 길고 고통스러운 시간이었다고 회상했다. 그는 "하루아침에 억울한 누명을 쓰게 됐고, 도저히 감당하기 어려운 일들을 겪었다"며 "모든 것을 내려놓고 싶었던 순간도 있었다. 정말 한국을 떠날 생각까지 했으니 말이다"라고 고백했다.

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이어 당시에는 진실이 밝혀질 수 있을지조차 알 수 없었다며 "그저 하루하루 버티는 것만으로도 벅찼던 것 같다"고 털어놨다. 그러면서도 자신이 포기하면 억울함이 그대로 남고, 자신이 겪은 일들이 다른 사람이 만든 이야기로 기억될 것 같아 버텼다고 설명했다.

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그는 "때로는 분노했고, 때로는 좌절했고, 때로는 아무렇지 않은 척 카메라 앞에 앉았다"며 긴 시간 동안 겪었던 심적 부담을 전했다. 작품을 시청하면서는 "솔직히 방송을 보면서 저도 모르게 눈물이 찔끔 났다"고 밝혔다.

자신을 도와준 이들에게도 감사 인사를 잊지 않았다. 이진호는 자신이 모든 것을 내려놓고 떠나려 할 때 붙잡아 준 강경윤 기자와 관련 문제를 알리는 데 힘을 보탠 은현장 대표, 보이지 않는 곳에서 도움을 준 포렌식 전문가에게 고마움을 전했다. 아울러 김세의 씨를 상대로 법적 대응을 이어온 김수현 씨에게도 감사를 표했다.

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특히 이진호는 "저 혼자였다면 여기까지 오지 못했을 것"이라며 자신을 지켜보고 응원해 준 시청자들에게도 고개 숙여 감사하다고 전했다.

끝으로 그는 아직 모든 것이 마무리된 것은 아니라며 앞으로도 밝혀야 할 사실과 바로잡아야 할 문제들을 하나씩 짚어가겠다는 뜻을 밝혔다. 그러면서 "끝까지 포기하지 않아서 다행이라고. 그리고 그 긴 시간을 함께 버텨주신 모든 분께 진심으로 감사하다고"라며 글을 맺었다.

한편 웨이브 다큐멘터리 '포식자들: 사이버 레커, 전쟁의 기록'은 사이버 레커의 활동 방식과 온라인상에서 피해를 입은 사람들의 이야기를 다룬 작품이다.

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tokkig@sportschosun.com