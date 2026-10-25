"이래서 48kg인가" 오연서, 음료만 가득한 냉장고에 "너무 더럽다" 자폭

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오연서가 집 주방과 냉장고를 공개하며 요리를 자주 하지 않는 솔직한 일상을 전했다.

최근 오연서의 유튜브 채널에는 '배우 오연서 집들이'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 오연서의 집을 둘러보는 모습이 담겼다. 주방 서랍부터 냉장고까지 공개한 오연서는 요리를 즐겨 하지 않는다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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오연서는 주방 서랍을 열어 보이며 "별거 없다. 요리를 잘 안 해서 보기 싫은 것들을 서랍에 넣어둔다"고 설명했다. 서랍 안에는 각종 영양제와 약 등이 들어 있었다.

이날의 하이라이트는 냉장고 공개였다. 냉장고 문을 연 오연서는 "너무 더럽다"며 민망해했다. 냉장고 안에는 음식보다 생수 등 음료가 더 많이 들어 있어 웃음을 안겼다.

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오연서는 다른 냉장고에도 액체류가 대부분이라며 "요리를 잘 안 한다"고 거듭 털어놨다. 화려한 배우의 이미지와 달리 요리를 자주 하지 않는 소탈한 일상이 시선을 끌었다.

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한편 프로필상 오연서의 키는 170cm, 몸무게는 48kg으로 알려져 있다.

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jyn2011@sportschosun.com