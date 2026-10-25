권상우 "♥손태영, 떡볶이로 꼬셨다" 자신감..결혼 결심하게 한 '특제 레시피'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영이 남편 권상우의 특별한 떡볶이 레시피와 결혼 전 연애 시절의 추억을 공개해 웃음을 안겼다.

25일 손태영의 유튜브 채널에는 '손태영 결혼 결심하게 만든 권상우 떡볶이 레시피 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 제작진이 "권상우가 떡볶이를 엄청 잘한다더라"고 묻자 손태영은 "남편이 나한테 해주는 음식이 그거였다. 임신했을 때도 많이 해줬다"며 남편의 특제 떡볶이에 대한 이야기를 꺼냈다.

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손태영은 떡볶이 레시피를 직접 듣기 위해 남편 권상우에게 전화를 걸었다. 하지만 미국에 다녀온 뒤 한국으로 돌아온 권상우는 시차 적응으로 잠을 자고 있어 전화를 받지 않았다. 이에 손태영은 권상우에게 음성 메시지로 레시피를 전달받았다며 해당 메시지를 공개했다.

권상우는 음성 메시지에서 "시차 때문에 너무 힘들다. 간신히 지금 누워서 떡볶이 레시피를 남긴다"며 지친 목소리로 운을 뗐다.

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권상우의 레시피는 고추장, 고춧가루, 설탕, 간장에 어묵과 대파, 떡이 들어간 간단한 요리였다.

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권상우는 이어 "우리 손태영 씨가 떡볶이를 좋아해서 결혼하기 전에 떡볶이로 꼬셨다"고 주장했다.

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그러자 손태영은 "본인은 그렇게 생각하네. 그 맛이었으면 결혼 안 했을 것 같다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼했으며, 슬하에 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다.