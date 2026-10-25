양홍원 이름 삭제됐다..불륜 의혹에 ‘육아일기’ 제목 수정·댓글 제한

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 가족의 일상을 공개해 온 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'에도 변화가 나타났다.

최근 해당 채널에서 기존 '홍원없는 홍원팀 대청소 대작전'이라는 제목으로 공개됐던 영상은 '대청소 하는 날'로 수정됐다. 제목에서 양홍원의 이름이 빠진 것. 다만 제작진이 제목을 변경한 구체적인 이유는 알려지지 않았다.

댓글 기능 역시 제한됐다. 제작진은 "현재 관련 사안에 대한 사실관계를 확인하고 있습니다"라며 "확인이 진행되는 동안 출연자 보호를 위해 댓글 작성을 일시적으로 제한할 예정입니다. 시청자 여러분의 양해 부탁드립니다"라고 공지했다.

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앞서 양홍원은 지난 23일 지인이라고 주장하는 A씨로부터 다른 여성과 모텔에 동행했다는 의혹을 받았다. 지난 18일 모델 출신 원현주와 결혼식을 올린 지 닷새 만에 불거진 논란이다.

소속사 AP알케미는 모텔 동행 사실은 인정하면서도 두 사람 사이에 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다. 아울러 폭로자가 금전을 목적으로 협박했다며 양홍원과 해당 여성이 법적 대응에 나섰다고 밝혔다.

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한편 지난 5월 개설된 '양홍원의 육아일기'는 양홍원과 원현주, 딸 루아의 일상을 담아 구독자 약 54만 명을 모았다.

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tokkig@sportschosun.com