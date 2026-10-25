손태영, ♥권상우에 '17년째 서러운' 임신 중 떡볶이 사건..."카페트에 쏟았다고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영이 남편 권상우와 연애하던 시절부터 이어진 임신 중 떡볶이 일화를 공개하며 현실 부부 케미를 뽐냈다.

25일 손태영의 유튜브 채널에는 '손태영 결혼 결심하게 만든 권상우 떡볶이 레시피 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손태영은 떡볶이에 얽힌 남편과의 추억을 떠올렸다. 그는 "데이트할 때 남편이 떡볶이를 해줬고 결혼하고 아들 룩희를 가졌을 때 호주에 가서도 한 번 해줬다"고 두 가지 추억에 대해 회상했다.

Advertisement

하지만 달콤한 추억만 있었던 것은 아니었다. 행복했던 연애 시절과 달리 '임신 중 해줬던 떡볶이에 대한 기억'에 손태영은 "카페트에 떡볶이 국물을 흘렸다고 남편이 엄청 뭐라고 했다"며 "그래서 좋은 기억과 안 좋은 기억, 두 가지가 있다"고 일화를 털어놨다.

당시 상황에 대한 구체적인 설명도 이어졌다. 손태영은 "내가 그전에 샴페인을 쏟았던 것 같다. 남편이 '흘린다, 조심해라'라고 했는데 진짜 탁 흘렸다"고 말했다.

Advertisement

이어 "그 뒤에 '임신했는데 그럴 수도 있는 거지'라고 했더니 남편은 '내가 흘린다, 흘린다 했는데'라고 하더라"고 임신 중 했던 실수에 잔소리를 했던 권상우에 서운함을 드냈다. 17년 째 생생한 기억, 카페트에 음식을 흘린 일을 두고 실랑이를 벌였던 부부의 현실적인 모습이 웃음을 자아냈다.

Advertisement

손태영은 "그래서 좋은 기억, 안 좋은 기억이라고 하는 거다"라면서도 이내 "하여튼 웃겼다"고 말해 남편과의 추억을 유쾌하게 마무리했다.

Advertisement

한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼했으며, 슬하에 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다.