세간의 오해·악플에도 지킨 ♥..손태영 "권상우, 죽으라면 죽는 시늉까지"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영이 남편 권상우와의 연애 시절부터 결혼 후까지 이어진 떡볶이 일화를 공개했다.

25일 손태영의 유튜브 채널에는 권상우의 특제 레시피로 떡볶이를 만드는 영상이 공개됐다.

이날 손태영은 떡볶이에 얽힌 남편과의 추억을 떠올렸다. 손태영은 "데이트할 때 남편이 떡볶이를 해줬다. 결혼하고 아들 룩희를 가졌을 때 호주에 가서도 한 번 해줬다"고 회상했다.

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이에 권상우는 "우리 손태영 씨가 떡볶이를 좋아해서 결혼하기 전에 떡볶이로 꼬셨다"고 말해 웃음을 자아냈다.

제작진이 권상우를 두고 "자상한 남자친구였다"고 하자 손태영은 "그땐 죽으라면 죽는 시늉까지 했을 거다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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두 사람의 연애 시절 이야기는 과거 결혼 발표 당시의 일화로도 이어졌다.

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손태영은 지난 1월 라이브 방송에서 결혼 발표에 기자회견까지 열었던 당시를 떠올렸다.

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손태영은 "지금 같았으면 그냥 결혼해도 되는데 당시만 해도 사회가 보수적이다 보니 고민했다"며 "악플도 많았고 욕을 많이 먹었다. 혼전임신을 숨기고 결혼 소식만 알렸다"고 털어놨다.

한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼했으며, 슬하에 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다.