"母 암 투병 중인데"..'다운증후군' 서은혜 동료 작가, 해고 위기에 절규

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[스포츠조선 정유나 기자] 다운증후군 작가 서은혜(개명 전 정은혜)가 경기도 권리중심 공공일자리 예산 삭감으로 해고 위기에 놓인 장애인 노동자의 절박한 호소를 전했다. 해당 노동자는 어머니의 암 투병을 언급하며 일자리를 잃을 경우 생계가 막막해진다고 토로해 안타까움을 자아냈다.

지난 24일 서은혜의 SNS에는 '해고위기에 어머니 암치료비 걱정이 앞서는 공공일자리 이찬우작가'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 서은혜가 해고 위기에 처한 작가 이찬우 씨와 대화를 나누는 모습이 담겼다. 이찬우 씨는 일자리를 잃을 수 있다는 불안감을 드러내며 "다음에 우리 일 못 하면 어떡해? 앞으로 우리 생계는 어떻게 되는데?"라고 물었다.

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이에 서은혜는 경기도청 비서실에 엽서를 보내는 계획에 관해 전했고, 이찬우 씨는 "발달장애인도 엄연히 시민이고 일하면서 돈 버는 노동자인데, 그건 끔찍하다"고 목소리를 높였다.

그는 현재 일자리를 통해 얻는 급여가 자신뿐 아니라 가족의 생활에도 중요한 역할을 하고 있다고 설명했다. 특히 어머니가 두 차례 암 투병을 했던 일을 언급하며 "제가 급여 받고 몇십만 원을 어머니한테 준다"고 밝혔다.

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그러면서 "당장 여기 출근하지 못하게 되면..우리를 위한 예산이 아예 없다? 그건 절대 안 된다"며 "장애인 노동자들 생계는 어떡하라는 말이냐"고 호소했다.

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또 "생활고에 돌이킬 수 없는 선택을 하는 사람들이 있다. 그건 절대 안 된다"며 일자리가 사라질 경우 장애인 노동자들이 마주할 현실에 대한 우려를 드러냈다. 그는 "하루아침에 일도 못 하고 돈도 못 버는 실업자가 되는 거냐"고 반문하기도 했다.

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이찬우 씨의 절박한 이야기를 들은 서은혜는 "천재다, 천재야. 천재, 이찬우!"라며 그를 격려했다. 이후 이찬우 씨가 "은혜 누나, 간절함은 뭐야?"라고 묻자 서은혜는 "우리가 힘을 써서 건강한 모습으로 내년에도, 그러니까 다음 해에도 할 수 있는 거를 다 하면서…"라고 답하며 함께 일자리를 지키기 위한 의지를 내비쳤다.

앞서 서은혜는 2027년 경기도 권리중심 공공일자리 예산이 기존 127억 원에서 전액 삭감됐다는 소식을 접하고 오열하는 모습을 공개한 바 있다. 이번 영상에서도 예산 삭감으로 일자리를 잃을 위기에 놓인 장애인 노동자들의 현실과 생계에 대한 절박함을 전하며 관심을 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com