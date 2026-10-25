[SC리뷰] 진선규, 짓밟힐수록 더 잔인해졌다…뒤틀린 권력욕('100일의 거짓말')

사진 출처=tvN

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진선규가 '100일의 거짓말'에서 권력으로도 지울 수 없는 사토의 약점을 드러냈다.

지난 24일 방송된 tvN 20주년 특별기획 '100일의 거짓말' 5회에서는 사토 신이치(진선규)의 출신과 그를 향한 권력 내부의 멸시가 드러났다. 진선규는 정무총감이라는 지위 뒤에 감춰진 굴욕과 야심, 자신의 권위를 지키려는 태도를 세밀하게 표현하며 사토를 한층 입체적으로 그려냈다.

이날 사토는 자신을 노린 암살 작전이 실패한 현장에서 냉혹한 권력자의 모습을 보였다. 그가 타고 있어야 할 차에는 결박당한 정엽이 있었고, 매복한 경찰들의 공격으로 철룡이 목숨을 잃었다. 철룡의 시신을 확인한 사토는 "이 인연도, 여기서 끝이라고 해야겠군"이라고 읊조린 뒤, "남은 잔당을 모조리 체포해 구국단의 뿌리를 뽑아라"라고 명령했다. 진선규는 짧은 말과 동요 없는 태도로 사토가 쥔 생사여탈의 권력을 드러냈다.

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그러나 누구도 쉽게 거스를 수 없던 사토 역시 총독 앞에서는 모욕을 삼켜야 했다. 총독은 치안 문제를 질책하면서 조선에서 태어난 사토의 출신까지 거론했다. 회의실을 나온 뒤에는 그의 아버지와 성장 배경, 권력을 얻기까지의 과정마저 깎아내리는 대화가 이어졌다. 사토가 쌓아 올린 경력과 지위를 인정하기보다, 끝내 '외지인'이라는 경계를 긋는 말들이었다.

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이를 듣게 된 사토는 얼굴을 굳힌 채 주먹을 꽉 쥐었다. 진선규는 상대 앞에서 유지하던 예의와 홀로 남은 순간 드러나는 경직된 표정을 대비시키며, 높은 자리에 오르고도 인정받지 못하는 인물의 분노를 담아냈다. 출신의 한계를 넘어서려 했던 사토의 야심이 드러나면서, 그동안 타인을 내려다보던 얼굴에도 균열이 생겼다.

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이후 취조실에서는 자신의 권위를 조금도 양보하지 않는 사토의 모습이 펼쳐졌다. 후쿠다가 태웅의 뺨을 때리고 그가 자신의 친아들이 아니라는 사실을 들먹이자, 문밖에서 듣고 있던 사토가 들어선 것. "하던 말 계속해 보지"라고 운을 뗀 사토는 "히데오가 내 진짜 아들이 아니라면…뭐지?"라고 되물었다.

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후쿠다는 끝내 무릎을 꿇고 바닥에 머리를 박았다. 진선규는 몰아치는 질책 대신 차분한 질문과 침묵으로 장면을 이끌었다. 총독 앞에서는 대꾸하지 못했던 사토가 자신의 권위에 도전하는 부하에게는 답을 요구하는 모습이 겹쳐지며, 인물이 놓인 위치에 따라 달라지는 권력의 얼굴을 보여줬다.

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태웅을 향한 모욕을 제지한 사토의 태도는 뒤이은 심문 장면에서 더욱 날카로운 대비를 이뤘다. 병순의 신원이 밝혀지자 곧바로 처자식을 데려오라고 지시하고, "눈앞에 처자식을 매달아 놓아도 입을 계속 다물지 궁금하군"이라며 미소 지은 것. 석중에게도 가족의 죽음을 거론하며 자백을 압박했다. 자신의 아들을 향한 모욕은 용납하지 않으면서 타인의 가족은 거리낌 없이 위협하는 모습이 사토의 잔혹함을 선명하게 드러냈다.

가경을 대하는 정중함 역시 이해관계와 맞닿아 있었다. 사토는 가경에게 깍듯하게 사과하고 태웅에게 귀가를 맡겼지만, 두 사람이 나가자 후쿠다의 뺨을 후려쳤다. 이어 가경이 미국 기자와 연결된 인물이라는 점과 외신 보도의 중요성을 상기시켰다. 예의를 갖춰야 할 상대와 폭력을 행사해도 되는 상대를 가르는 사토의 계산이 드러나는 대목이었다.

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진선규는 이처럼 사토가 분노를 삼키는 순간과 드러내는 순간을 구분하며 인물의 모순을 구체화했다. 총독 앞에서 굳어지는 얼굴, 후쿠다의 대답을 기다리는 침묵, 심문 대상의 가족을 거론하며 짓는 미소가 서로 다른 감정과 목적을 담았다. 특히 자신을 향한 멸시에 분노하면서도 약자에게는 더 가혹한 질서를 강요하는 모습을 통해, 권력을 얻은 뒤에도 출신의 굴레에서 벗어나지 못한 사토의 민낯을 드러냈다.

권력자의 위압감에 굴욕과 야심을 더한 진선규의 연기는 사토를 둘러싼 긴장을 한층 깊게 만들었다. 지키려는 자리가 높아질수록 더욱 예민하게 드러나는 약점과, 그럼에도 타인을 짓누르는 잔혹함이 맞물리며 앞으로의 행보에 관심을 더했다.

한편, tvN 20주년 특별기획 '100일의 거짓말'은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com