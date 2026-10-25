장동주, 불법 사채업자 고소..“400만원 빌렸는데 이자 3911%”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 겸 기업인 장동주가 대부업자로부터 과도한 상환금을 요구받고 협박까지 당했다며 경찰에 고소장을 제출했다.

25일 일간스포츠 보도에 따르면 장동주는 지난 9월 3일 대부업자 A씨를 공갈 및 불법 채권 추심 등의 혐의로 서울 관악경찰서에 고소했다.

장동주는 지난 8월 생활비 마련을 위해 한 업체를 통해 소개받은 A씨 측에서 400만원을 빌렸다. 일주일이었던 상환 기한을 넘겨 같은 달 원금을 갚았지만, A씨 측이 연체비 등을 이유로 추가 금액을 요구하며 협박성 메시지를 보냈다는 게 장동주의 주장이다.

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그는 상대방이 "어머니 집에 찾아가겠다", "직장에 연락하겠다" 등의 말을 했다며, 요구받은 상환금을 기준으로 계산하면 연 이자율이 3911%에 달한다고 주장했다. 해당 메신저 계정은 금융감독원 등록 대부업체 조회에서도 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

앞서 장동주는 휴대전화 해킹 피해와 사금융 문제로 약 40억원대 채무가 발생했다고 밝힌 바 있다. 지난 5월 연예계 은퇴를 선언했으나, 8월 사채 원금 3억2000만원을 상환했다고 알리며 활동을 재개했다.

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장동주는 경찰 수사에 적극 협조하고 자신이 대표를 맡은 회사의 법무팀과 함께 강경 대응하겠다는 입장이다.

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한편 장동주는 최근 우선그룹의 전문 경영인으로 활동하며 자회사 우선엔터테인먼트를 설립하고 배우 매니지먼트 사업에도 나섰다.

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tokkig@sportschosun.com