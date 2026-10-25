손태영, "가정부 쓴 적 한 번도 없다"...美 대저택서 독박육아·살림 꾸린 소신

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 손태영이 미국에서 두 아이를 키우며 지켜온 육아 원칙을 공개했다.

25일 손태영의 유튜브 채널에서는 미국 생활 중 가족들과 보내는 일상이 게재됐다.

이날 손태영은 주말만큼은 엄마도 쉬어야 한다는 자신만의 육아 원칙을 밝혔다. 그는 "월요일부터 금요일까지는 내가 아이들 요리를 해주는데, 주말에는 확실히 자기가 먹고 싶은 걸 시켜 먹는 것"이라고 설명했다. 이어 "엄마는 주말에 쉬어야지"라며 "아이들도 좋아한다. 맛있는 것도 먹고"라고 덧붙였다. 평일에는 직접 아이들의 식사를 챙기지만, 주말에는 배달 음식을 활용해 가족 모두가 여유를 즐긴다는 것이다.

Advertisement

특히 손태영은 그동안 누구의 도움 없이 가사와 육아를 도맡아 왔다고 밝혀 눈길을 끌었다.

"뉴저지에는 이모님 쓰는 집 없냐"는 PD에 손태영은 "나는 이모님(가정부)을 쓴 적이 한 번도 없다"고 단호하게 말했다.

Advertisement

손태영의 집은 넓은 내부와 드넓은 정원을 자랑했으며, 정원에는 야생 사슴이 찾아올 정도로 남다른 규모를 자랑했다. 홀로 모든 걸 감당했다는 말에 제작진이 "청소, 빨래, 밥까지 다 혼자 하는 건데 대단한 거다"라고 감탄하자 손태영은 "라이드까지 했다. 6년을 그렇게 했다"고 털어놨다.

Advertisement

아이들의 등하교와 각종 일정을 챙기는 일까지 혼자 감당해 왔다는 것. 손태영은 "나도 나이가 47살인데 토요일, 일요일은 쉬어야 월요일부터 아이들을 다 케어한다"며 "(주말엔 알아서 먹게) 안하면 내가 힘들어서 못 한다"고 솔직한 속내를 드러냈다.

Advertisement

한편 손태영과 권상우는 2008년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 현재 자녀들의 교육을 위해 미국에서 거주 중이다.