악뮤 이수현, '한정선' 소신발언 했다가 고개숙였다.."죄송, 그렇지 않아요"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 악동뮤지션 멤버 이수현이 오픈런 열풍을 일으킨 한정선 떡을 혹평했다는 보도에 대해 해명했다.

24일 유튜브 채널 '멍코치'에는 '한정선 먹은 공주님 러닝시키기 급습 브이로그(with 악뮤 수현)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이수현은 트레이너와 함께 러닝을 하러 가는 길 "아니 여러분, 한정선 맛있었다"라며 자신의 한정선 맛 평가 멘트를 언급했다. 자막에는 "한정선 먹고 혹평했다는 기사까지 나버림"이라는 내용이 담겼다.

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이수현은 최근 자신의 유튜브 채널에서 한정선의 떡을 먹고 "맛있긴 한데 줄을 3시간 서서 먹을 정도인지는 잘 모르겠다. 과일이 다 맛있다. 좋은 재료를 쓰고 피도 쫀뜩쫀득하다. 앙금이나 요거트도 적절하게 들어가 있지만 문제는 그렇게 특별하지 않았다"라며 소신 발언해 화제를 모았던 바.

이수현은 "팬들은 제가 단 걸 안 좋아한다는 걸 안다. 떡도 별로 안 좋아하지만 그럼에도 불구하고 한번 먹어보고 싶었던 거다. 먹어보니 맛있었지만 엄청 새로운 맛이고 그런 것까지는 아니었다"라고 말했다. 이어 "스태프들 모두 엄청 맛있게 먹었다. 그렇지 않은데 속상했다. 한정선 죄송합니다. 그렇지 않아요"라며 업체를 향해 사과의 말도 남겼고, 트레이너는 "이거 보고 호평이라고 다시 (기사를) 써달라"라고 덧붙였다.

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한편 악동뮤지션은 이찬혁, 이수현 남매로 구성된 듀엣으로 2012년 SBS 'K팝스타' 시즌2에서 우승, 가요계에 데뷔했다. '200%' 'Give Love' '오랜 날 오랜 밤' '다이너소어' 등의 히트곡을 가졌으며 지난 4월 정규 4집 앨범 '개화'를 발매했다.

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joyjoy90@sportschosun.com