이지혜 9세 딸, 벌써 '엘리트 코스' 밟는다..1200만원 사립초→전국음악콩쿠르 출전

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 사립초를 다니며 피아노 콩쿠르에 출전한 9세 첫째 딸 태리에 울컥한 마음을 드러냈다.

25일 이지혜는 첫째 딸 태리가 참가한 '전국 학생 음악 콩쿠르' 현장 사진과 글을 게재했다.

이날 이지혜는 "아직도 드레스에 빠져 있는 둘째 귀요미. 주인공 아닌데도 너무 튄다"라는 글과 함께 둘째 엘리의 독보적인 의상을 언급해 웃음을 자아냈다. 첫째 태리는 단정한 차림으로 콩쿠르에 임한 반면, 동생 엘리는 화려한 화이트 드레스를 입고 나타나 언니보다 더한 존재감으로 시선을 강탈했다.

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이지혜는 첫째 딸 태리를 향한 애틋함과 대견함도 숨기지 않았다. 그는 "피아노를 좋아하는 우리 문태리 덕분에 콩쿠르 레츠고! 나갈 때마다 받는 스트레스가 엄청날 텐데 잘해내 줘서 늘 기특하고 고마운 문태리"라며 응원의 메시지를 더했다.

이어 "태리 덕분에 갤러리 구경도 하고 대학로에서 뽑기도 하고, 심지어 뽑기 성공했음 하하"라며 콩쿠르를 계기로 온 가족이 대학로 나들이를 즐기며 특별한 추억을 쌓았음을 밝혔다.

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또한 이지혜는 "상 받는 거에 큰 의미 두지 말라는, 딸 대학까지 보낸 '쌉T' 언니의 조언. 맞아요??"라는 문구를 덧붙여 결과보다 과정에 의의를 두는 교육관에 대한 고민을 밝히기도 했다.

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한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 딸 태리, 엘리를 두고 있다.

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첫째 딸 태리가 재학 중인 사립 초등학교는 연간 학비가 약 1,200만 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.