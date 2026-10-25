조세호, 유일하게 남은 고정 예능마저 종영..'도라이버' 5년 여정 끝 [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 넷플릭스 예능 '도라이버'가 여섯 시즌에 걸친 여정을 마치고 종영한다. 조세호에게 남아 있던 유일한 고정 예능이라는 점에서도 관심이 쏠린다.

'도라이버' 제작사 스튜디오투쁠(Studio++)은 25일 "현재 방송되고 있는 여섯 번째 시즌의 16회차를 마지막으로 긴 여정을 마무리하게 됐다"고 종영 소식을 알렸다.

제작사는 "전생의 인연부터 생각하면 무려 5년을 함께해 온 프로그램"이라며 "남다른 서사와 관계성이 쌓여 있다 보니 출연진과 제작진 모두 깊은 아쉬움 속에 마지막 촬영을 마쳤다"고 밝혔다.

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이어 "대단한 프로그램이 아니었고 여러모로 부족한 점이 많았지만, 장수 예능이 존재하기 힘든 요즘 시대에 '도라이버'가 여기까지 올 수 있었던 건 늘 한결같은 사랑을 보내주신 팬 여러분 덕분"이라며 시청자들에게 고마움을 전했다.

제작사는 "11월 21일에 방송될 마지막 회차까지 최선을 다해서 제작에 임하겠다"며 "모든 방송을 마치고 나면 '도라이버'의 여정에 도움을 주신 모든 분들께 진심을 담아서 다시 한번 감사 인사를 드리도록 하겠다"고 덧붙였다.

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그러면서 "서운하실 소식을 전해드려 죄송하다. 아무쪼록 남은 4회차와 함께 하시는 시간 동안 '도라이버' 멤버들을 보시며 많이 웃으시고 행복하시기를 바란다"고 마지막까지 관심을 당부했다.

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'도라이버'는 나사 빠진 다섯 남매 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 게임, 분장, 벌칙 여행, 먹방 등 매주 색다른 미션을 수행하는 버라이어티 예능이다. 프로그램의 출발점은 2022년부터 2024년까지 KBS 2TV에서 방송된 '홍김동전'이다. 종영 후 같은 멤버들이 다시 뭉친 '도라이버'가 2025년 2월부터 공개되면서 이들의 인연도 이어졌다.

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특히 조세호에게는 이번 종영이 더욱 아쉽게 다가올 것으로 보인다. 조세호는 지난해 조직폭력배로 지목된 인물과의 친분 및 금품 수수 의혹 등이 제기된 뒤 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일 시즌4'에서 자진 하차했다.

당시 소속사는 조세호가 해당 인물의 사업과 무관하며 금품을 받았다는 주장도 사실이 아니라고 의혹을 전면 부인했다. 다만 조세호는 자신을 둘러싼 시선이 제작진과 프로그램에 부담을 줄 수 있다며 두 프로그램에서 물러났다.

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이후 조세호는 '도라이버'에는 계속 출연하며 멤버들과 호흡을 맞춰왔다. 그러나 프로그램이 여섯 번째 시즌을 끝으로 막을 내리면서 마지막으로 남아 있던 고정 예능과도 작별하게 됐다.

'도라이버' 측 입장 전문

도라이버를 사랑해 주시는 시청자 여러분께 안내 드립니다

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도라이버는 현재 방송되고 있는 여섯 번째 시즌의 16회차를 마지막으로 긴 여정을 마무리하게 됐습니다

전생의 인연부터 생각하면 무려 5년을 함께해 온 프로그램인데다, 남다른 서사와 관계성이 쌓여 있다보니 출연진과 제작진 모두 깊은 아쉬움 속에 마지막 촬영을 마쳤습니다

대단한 프로그램이 아니었고 여러모로 부족한 점이 많았지만, 장수 예능이 존재하기 힘든 요즘 시대에 도라이버가 여기까지 올 수 있었던 건 늘 한결같은 사랑을 보내주신 팬 여러분 덕분이었습니다. 언제나처럼 감사한 마음을 담아서 11월 21일에 방송 될 마지막 회차까지 최선을 다해서 제작에 임하겠습니다. 그리고 정말 모든 방송을 마치고 나면 도라이버의 여정에 도움을 주신 모든 분들께 진심을 담아서 다시 한 번 감사인사를 드리도록 하겠습니다

서운하실 소식을 전해드려 죄송합니다

아무쪼록 남은 4회차와 함께 하시는 시간 동안 도라이버 멤버들을 보시며 많이 웃으시고 행복하시길 바랍니다

감사합니다