강민경, 보복운전 당해 트라우마.."집 앞까지 쫓아와 차에서 못 내려"

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[스포츠조선 이게은기자] 다비치 강민경이 과거 보복운전을 당했던 경험을 털어놨다.

25일 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'에는 '면허 딴지 일주일 되던 날, 강민경이 포르쉐를 들고 나에게로 왔다'이라 제는 제목의 영상이 공개됐다.

최근 운전면허를 취득한 정재형은 강민경의 차를 타고 강민경에게 운전 연수를 받기로 했다. 운전대를 잡은 정재형은 "D가 어디 있어?"라고 묻고 브레이크도 불안하게 밟는 등 서툰 운전 실력을 드러냈다. 강민경은 "떨려"라며 눈을 질끈 감았지만, 이내 마음을 다잡고 앞차와 일정한 거리를 유지하라고 조언하는 등 운전 연수에 나섰다.

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강민경은 "난 운전할 때 아무 화가 없다. 찍소리도 안 낸다"라며 보복운전 경험담을 들려주기도 했다. 그는 "어렸을 때 보복운전을 당하고 트라우마가 생겼다. 비가 엄청 오는 날이었다. 옆 차랑 비슷한 속도로 가고 있었는데 내가 지나는 길에 물웅덩이가 있어서 물이 옆 차한테 튀었다"라고 떠올렸다.

이어 "옆 차는 너무 놀랐을 거다. 근데 웅덩이가 있는지 내가 어떻게 아나. 어쩔 수 없었고 너무 미안했지만, 비가 들이치는 상황에서 손을 흔들 수도 없지 않나. 죄송하다고 말도 못 했는데 그 사람이 너무 화가 난 거다. 집까지 쫓아왔다. 20살이었는데 너무 무서웠다"라고 덧붙였다.

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강민경은 "해코지를 할까 봐 차에서 내리는 게 너무 무서웠다. 계속 빙빙 돌았더니 가더라"라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com