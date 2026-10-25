전현무, 비호감 이미지에 '유두 축소술' 상담 "피 많이 난다고 의사가 만류"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 방송 초창기 외모를 비하하는 악성 댓글에 상처받아 수술까지 알아봤다고 고백했다.

25일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 전현무가 신인 시절 비호감 이미지로 고민했던 속마음을 털어놓는 모습이 그려졌다.

이날 전현무는 "최초로 받은 악플이 '유두도 비호감'이라는 거였다. 유두마저 비호감이라고 하더라"고 밝혔다.

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그는 "신입 시절이라 옷이 없어서 주는 대로 입었더니 '유두에 점퍼도 걸 수 있겠다'라고 하더라. 그때는 '제3의 눈'이라는 예쁜 말도 없었다. 그냥 비호감이라고 했다"고 회상했다.

이어 "그래서 진짜 유두 자르는 수술도 알아봤다. 그러나 의사들이 피가 너무 많이 난다고 권하지 않는다고 했다"고 말했다.

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전현무는 "모르는 사람들에게 욕을 처음 먹는 거라서 유두를 잘라야겠다는 생각까지 했다"고 고백해 안타까움을 안겼다.

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또한 대구에서 아나운서로 활동하던 당시 외모 비하에 시달린 일도 떠올렸다. 전현무는 "얼굴도 부어 있고 유두도 튀어나오니까 너무 별로고 보기 싫다는 말을 들었다. 그래서 제모를 시작하게 됐다"고 밝혔다.

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그러면서 "꼴 보기 싫다는데 어떡하냐. 해야지"라며 "방송은 잘할 자신이 있는데 보기 싫다고 하니까 가꿔야 했다"고 말했다.