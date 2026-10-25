지예은♥바타, 청첩장 돌렸다...유재석 사회·김종국 축가 '초호화 결혼식 라인업' ('런닝맨')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은과 바타의 초호화 결혼식 라인업이 공개됐다.

25일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 오는 12월 결혼하는 지예은이 멤버들에게 청첩장을 건넨 사실이 언급됐다.

이날 유재석은 "예은이 청첩장이 나왔다. 이제 실감이 난다"며 흐뭇해했다. 이어 "지효가 자꾸 자기가 축가를 하면 안 되겠냐고 하더라. 그래서 우리가 말렸다"고 밝혔다.

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지석진은 "지효가 자꾸 '밀크셰이크' 같이 하자고 하더라. 내가 툭 던진 말인데 네가 확 물더라"라고 말했고, 송지효는 "할래? 하자"라며 적극적으로 나섰다.

하지만 지예은은 "괜찮다. 퀄리티 있게 (결혼식) 하고 싶다"며 단칼에 거절해 웃음을 안겼다.

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양세찬이 예비 신랑 바타가 속한 위댐보이즈의 축하 공연 여부를 묻자 지예은은 "그렇다"고 답하며 수줍게 웃었다.

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결혼식 사회는 유재석이, 축가는 김종국이 맡기로 했다. 화려한 라인업을 들은 김종국은 "기준이 이렇게 높은데 내가 축가 라인업에 들어가는 게 고맙다"고 말했다.

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이에 지석진은 "지효와 내가 거절당한 이유가 여기 있다. 레벨 테스트가 있었던 것"이라며 아쉬워했다. 그러자 유재석은 "그러지 말고 조금 있으면 나은이 생일인데 그때 와서 한번 해달라. 나은이가 '밀크셰이크' 좋아한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 오는 12월 12일 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난 4월 공개 연애를 시작했으며, 지난 9월 결혼을 발표했다.