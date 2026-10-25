'영국서 출산' 국가비, 공공장소 모유수유 대만족.."아무때나 할 수 있어 편해"

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[스포츠조선 이게은기자] 셰프 겸 유튜버 국가비가 영국에서는 공공장소에서도 자유롭게 모유수유를 한다며 한국과 다른 육아 문화를 전했다.

24일 국가비의 유튜브 채널 '국가비 GabieKook'에는 '영국에서 아이 키우며 느낀 한국 육아 vs 영국 육아'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 국가비는 한국과 영국의 육아에 대해 이야기했다. 국가비는 "신생아를 데리고 외출하는 문화가 다르다. 영국 엄마들은 출산 후 얼마 안 돼 신생아를 공공장소에 데리고 간다. 태어난 지 일주일 된 신생아를 엄청 많이 봤다. 저도 출산하고 일주일 만에 카페도 가고 공원, 교회도 갔다"라고 말했다.

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이어 "한국에 있는 친구들에게 이 얘기를 하니 놀라더라. 한국에서는 50일에서 100일까지 신생아의 외출을 삼가하는데 여기는 바로 데리고 나가서 저도 데리고 나갔다"라고 떠올렸다.

영국에서는 한국과 달리 장소를 가리지 않고 모유수유를 한다는 점도 언급했다. 국가비는 "모유수유를 아무 데서나 할 수 있어서 편하다. 갑자기 수유할 때 '차에 가야 하나?'라고 하는 경우가 없어서 엄마로서 스트레스가 덜했다. 모든 사람이 그러라는 건 아니다. 가리고 하거나 방에 들어가서 하시는 분도 있다. 저희 동네에서는 공원이나 카페에서 모유수유를 하는 걸 봤다. 거리낌 없어 신생아를 데리고 나가도 편했다"라고 말했다.

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실제 국가비는 딸 출산 후 "모유 수유를 어디서든 해도 당연한 거고 배려해주는 분위기. 내가 모유 수유를 한다니 믿기지 않음"이라며 공공장소에서 모유수유하는 모습을 공개한 바 있다.

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한편 국가비는 지난 2016년 한편 국가비는 '영국 남자' 유튜브 채널 운영자 영국인 조쉬 캐럿과 2016년 결혼했으며, 2024년 난임을 극복하고 첫 딸을 영국에서 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com