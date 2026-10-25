"♥바타 공부 잘해서 따지면 힘들어" 지예은, 싸움 스타일 공개되자 '발끈'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 예비 신랑 바타와의 싸움 스타일에 대해 입을 열었다.

25일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 12월 결혼을 앞둔 지예은이 바타와의 연애 비하인드를 털어놨다.

이날 지예은은 바타와 비밀 연애를 했다고 주장했지만, 송지효는 "네가 무슨 비밀 연애냐. 다 떠들고 다녔으면서"라고 폭로했다. 양세찬 역시 "교회에 있는 사람들은 다 알고 있었다더라"고 거들었다.

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유재석은 "예은이가 사랑을 참지 못한다"며 웃었고, 지예은은 "사랑과 재채기 못 참는 거 알지 않냐. 그 두 개는 진짜 못 참는다"라며 너스레를 떨었다.

또 지예은은 "나같은 여자가 어디있냐. 순수하고 맑다"며 자신의 매력을 자랑했다. 그러나 멤버들은 "그 정도는 다들 주변에 있다", "나도 24명 보고 왔다"며 놀렸다.

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이에 지예은은 귀여운 외모와 인디언 보조개를 장점으로 내세웠다. 이를 들은 지석진은 "그건 약간 호불호가 있다"고 말했다.

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그러자 지예은은 "호불호가 뭐 있냐. 남녀노소 다 좋아한다. 할아버지, 할머니도 다 좋아하고 멀리서 보면 귀엽다고 난리다"라며 발끈해 웃음을 안겼다.

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이어 송지효는 "바타와 싸워본 적이 있느냐. 싸우면 어떤 스타일이냐"고 물었고, 지예은은 "조용한 스타일이다. 더 조용해진다"고 답했다.

이를 들은 하하는 바타가 홍익대학교 공대 출신이라는 점을 언급하며 "바타가 공부 잘해서 요목조목 따지면 힘들어하니까 그냥 바타는 계속 들어준다더라"고 전했다.

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지예은은 "뭘 아냐. 내 예랑이는 그런 이야기 안 한다"며 발끈했다. 하지만 하하는 "바타가 이야기했다. 남자끼리 있을 때 엄청 이야기한다"고 받아쳐 웃음을 더했다.

한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 오는 12월 12일 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난 4월 공개 연애를 시작했으며, 지난 9월 결혼을 발표했다.