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유재석, 사주 봤다가 야망 들통? "더 높은 자리 오르고 싶은 욕구 강해"

조윤선 기자

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유재석, 사주 봤다가 야망 들통? "더 높은 자리 오르고 싶은 욕구 강해"

[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석의 직장운 결과가 공개됐다.

25일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 AI 관상·사주집을 찾은 멤버들의 모습이 그려졌다.

이날 유재석이 고민 끝에 재물운을 선택하려 하자 멤버들은 "재물운을 왜 보냐. 볼 필요가 있냐", "2조에서 3조로?"라고 말렸다.

결국 유재석은 직업운을 선택했다. 이에 AI는 "넌 직장 내에서 인정받고 싶고 더 높은 자리에 오르고 싶은 욕구가 강하다"고 분석했다.

그러자 멤버들은 "아직도? 더 높이 어디 가게", "더 높이 대통령"이라며 놀렸다.

유재석, 사주 봤다가 야망 들통? "더 높은 자리 오르고 싶은 욕구 강해"

AI는 "네 사주는 리더십을 보이되 때때로 상대를 더 이해하려고 노력해야한다"며 유재석의 책임감이 강하다고 풀이했다. 이어 "직장에서 최근 가장 힘들었던 일이 무엇이냐"라고 물었다.

이에 유재석은 "멤버 중 한 명이 나보다는 형인데 자기 마음대로이다. 전체적으로 녹화하는데 소금빵을 먹겠다고 한다"며 지석진을 지목했다.

지석진이 "다 너네 먹이려고 그런 거 아니냐"며 울컥하자 유재석은 "어쨌든 형님이 화가 많아지는 거 같아서 그게 걱정"이라며 약 올렸다.

AI는 "혹시 그 선배의 행동이 네 진급이나 평가에 직접적으로 영향을 주고 있느냐"고 물었고, 유재석은 단호하게 "아니다"라고 답해 웃음을 안겼다.

이를 지켜본 지석진 역시 "영향력은 없다"고 인정하며 씁쓸한 미소를 지어 웃음을 더했다.

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