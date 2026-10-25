김종국, 결혼 후 '짠돌이' 탈출.."♥아내와 해외 가면 그릇 엄청 사"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 연예계 대표 '짠돌이' 김종국이 결혼 후 달라진 모습으로 '사랑꾼' 면모를 드러냈다.

25일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 남대문 시장을 찾은 멤버들의 모습이 그려졌다.

이날 김종국과 송지효, 지예은은 쇼핑에 앞서 각자 사고 싶은 물건을 이야기했다. 결혼을 앞둔 지예은은 "요즘 그릇이 예쁘다. 그릇 구경할 거다"라고 말했다. 이에 김종국은 "칼을 사라. 칼이 좋은 게 있으면 대박이다"라고 조언했다. 그러자 지예은은 "바타가 요리해 준다"며 깨알 자랑했다.

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이후 그릇 매장에 도착한 지예은은 "너무 예쁘다"며 흥분을 감추지 못했다. 김종국 역시 그릇을 둘러보며 "우리 와이프도 이 취향이다. 되게 좋아한다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.

지예은이 "진짜 눈 돌아간다"며 "종국 선배님 아내분은 어떤 취향을 좋아하냐"고 묻자 김종국은 "모던한 것도 좋아하고 화려한 것도 좋아한다. 외국에 가면 그릇을 엄청 산다"고 답했다.

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송지효는 "외국에 가서 사면 그 나라의 느낌이 있다"며 공감했다. 이에 김종국은 "일본에 갔을 때도 그릇을 많이 산다. 그래서 집에 그릇이 너무 많다"고 말했다.

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한편 김종국은 지난해 9월 연하의 비연예인 여성과 결혼했다.