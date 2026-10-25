아이유와 케미 통했다..크러쉬, ‘삐그덕’ MV 유튜브 일간 인기 뮤비 차트 1위

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 크러쉬(Crush)의 신곡 뮤직비디오가 공개 나흘 만에 556만 뷰를 돌파하며 인기몰이 중이다.

21일 오후 6시 음원 발매와 동시에 유튜브에 공개된 '삐그덕 (Feat. 아이유)' 뮤직비디오는 22일 기준 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트 1위에 랭크됐다.

뮤직비디오는 마치 한 편의 로맨틱 영화 같은 달콤하면서도 몽환적인 영상 속 크러쉬와 아이유의 환상적인 케미스토리를 담아 팬들의 사랑을 받고 있다. 25일 오전 8시 기준 556만 뷰를 돌파하며 조회수 상승세를 이어가고 있다.

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이 밖에 '삐그덕 (Feat. 아이유)'은 유튜브 인기 급상승 음악 차트 3위, 인스타그램 릴스 인기 상승 오디오 차트 8위 등에도 올라 팬들의 이목을 집중시키고 있음을 입증하고 있다.

신곡 발매 당일 서울 반포대교 달빛무지개분수에서 신곡 '삐그덕 (Feat. 아이유)' 최초 공개 및 히트곡 퍼레이드로 팬들과 직접 만났던 크러쉬는 아이유, 카더가든, 아이브 레이, AKMU 이수현 등 인기 아티스트들과의 프로모션 영상 공개 및 다양한 콘텐츠 출연 등을 통해 팬들과 소통 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com