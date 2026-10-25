'국민 손녀' 이수연, 첫 유튜브 성공적 마무리.."시즌2로 돌아오겠다"

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[스포츠조선 이게은기자] 트로트 가수 이수연이 '국보 이수연' 시즌 1을 사랑해 준 팬들에게 감사 인사를 전하며 시즌 2를 예고. 기대감을 올렸다.

이수연은 지난 23일 공식 유튜브 '국보 이수연' 시즌 1의 마지막 에피소드를 공개했다. 6월 첫 론칭 후 약 4개월간 커버 무대를 비롯해 방송 비하인드, 솔직 담백한 일상 콘텐츠 등을 선보이며 트로트 팬들에게 한층 친근하고 다채로운 매력을 각인시켜 왔다.

이날 이수연은 "첫 촬영이 5월이었는데 벌써 10월이라는 게 실감 나지 않는다. 채널을 찾아주신 많은 분이 어떤 콘텐츠를 좋아해 주시는지 찾아보곤 했는데 그동안 많은 사랑을 보내주셔서 감사했다"고 소회를 밝혔다.

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이어 월별로 진행됐던 주요 콘텐츠의 비하인드 스토리도 아낌없이 풀었다. 이수연은 6월의 콘텐츠 중 기억에 남았던 촬영으로 친구들과 함께한 놀이공원 콘텐츠와 팬들과 함께했던 체육대회 콘텐츠를 골랐다.

지난 7월 생애 첫 혼자 쇼핑, '불후의 명곡' 왕중왕전 비하인드로 대중과 만났던 이수연은 'Love wins all'과 '사건의 지평선' 등 커버 무대에 대해 "트로트가 아닌 가요다 보니 선곡하는데도 많은 시간이 걸렸다. 아이돌 노래를 할까 했는데 랩과 영어가 있어 너무 어려웠지만 언젠가는 조금 더 발전해 아이돌 노래도 도전하고 싶다"고 목표를 밝혔다.

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또 자신의 버킷리스트였던 파자마 파티부터 '아침마당'의 대규모 프로젝트 '하춘화&이수연의 신동을 찾아라' 비하인드 스토리, 홍지윤과의 만남 등을 8월에 선보였던 이수연은 촬영 당시의 이야기로 재미와 몰입감을 더했다.

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9월에는 '현역가왕3 콘서트' 비하인드, 새 프로필 촬영, 가수 박서진과의 만남이 이어졌다. 박서진에게 전수받은 '장구채 던지기' 퍼포먼스에 대해서는 "안전을 고려해 내리는 퍼포먼스로 변경했다"고 말했다.

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10월 노규식 박사를 만나 진행한 영재 검사와 '트로트 대부' 진성과의 만남을 가지며 숨 가쁜 행보를 이어갔던 이수연은 "'현역가왕3' 이후 많은 일이 있었는데 '국보 이수연'을 통해 소중한 시간들을 남길 수 있었다. 올라오는 영상마다 많은 사랑을 주셔서 감사했고 점점 구독자가 늘어가는 것을 보고 큰 힘을 얻었다. 시즌 2로 돌아올 테니 많이 기대해 달라"며 다음 시즌을 예고했다.

joyjoy90@sportschosun.com