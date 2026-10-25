'김승현♥' 장정윤, 시母에 '다이아 목걸이' 선물 받고 감격.."생각 못 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김승현 아내 작가 장정윤이 시어머니의 통 큰 생일 선물에 감격했다.

25일 김승현의 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 '맨날 둘째 며느리만 챙기던 백옥자 여사가 첫째 며느리를 위해 한 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김승현 어머니는 김승현과 함께 귀금속 가게를 찾아갔다. 며느리 장정윤의 생일 선물을 사기 위해서였다.

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김승현은 "어머니가 '정윤이 생일인데 내가 가만히 있을 수 있겠냐. 귀한 며느리에게 큰마음 먹고 선물 하나 해주고 싶다'라고 하셨다. 어머니가 매번 큰며느리를 항상 잘 챙겨주셨다"라고 말했다.

김승현 어머니는 다이아 목걸이를 선물로 구입했고, 선물을 확인한 장정윤은 "세상에 너무 예쁘다"라고 감탄했다. 이어 영상 편지를 통해 "생각도 못 했는데 큰 선물을 보내주시다니 감사하다. 너무 마음에 든다. 갖고 싶었던 디자인이다. 어머니가 제 취향을 아신다"라며 감사 인사를 전했다.

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한편 김승현은 미혼부로 슬하에 딸 수빈을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 2024년 둘째 딸을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com