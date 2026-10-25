오상욱, 한국 선수단 MVP 선정 "상금 3천만원...컨디션 좋아져" ('냉부해')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 펜싱 국가대표 오상욱이 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 선수단 MVP로 선정돼 상금 3000만 원을 받는다고 밝혔다.

25일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'는 '2026 아이치·나고야 아시안게임 특집'으로 펜싱 금메달리스트 오상욱, 유도 금메달리스트 허미미, 남자 400m 계주 동메달리스트 비웨사 다니엘 가사마가 출연했다.

이날 오상욱은 한국 선수단 MVP로 선정된 소감을 묻자 "(촬영일 기준) 어제 들었다. 상금이 있다고 해서 얼마냐고 물었더니 3천만 원이라고 하더라. 그래서 컨디션이 좋아졌다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

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오상욱은 극적인 역전승으로 화제를 모은 단체전 결승을 떠올렸다. 그는 당시 일본이 승리까지 단 1점을 남겨둔 상황에서 마지막 주자로 나서 극적인 역전에 성공했다.

오상욱은 "부담감이 많았다. 43점이 됐을 때 '혹시 뒤집는 건 아니겠지?'라는 생각을 할 정도였다"고 털어놨다. MC들이 "서로 자신이 이겼다고 주장하는 상황에서 속으로는 졌다고 생각하면서도 이긴 척한 적이 있느냐"고 묻자 오상욱은 "44점에서는 다 그렇게 한다. 터무니없이 내가 지더라도 해야 한다"고 답했다

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그런 액션을 따로 배우느냐는 질문에는 "배우지는 않는데 보고 배우는 건 있는 것 같다. 구본길 선수가 졌는데 이긴 척을 잘했다"고 말해 웃음을 안겼다.

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개인전과 단체전 금메달 가운데 어느 쪽이 더 좋았는지 묻자 오상욱은 "경기마다 다른 것 같은데 이번에는 무조건 단체전이었다"고 답했다.

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이어 "나만 아시안게임 경험이 있었고, 다른 선수들은 아예 없어서 긴장을 많이 했다"며 "나도 쫄리는 게 있는데도 긴장 안한 척, 부담 안 가진척 '괜찮아'라고 했다. 속으로는 '안 되면 어쩔 수 없다'고 생각했지만 동생들한테는 말을 안 했다"며 맏형의 책임감을 드러냈다..