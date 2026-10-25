'75세' 윤미라, 미혼이 동안 비결.."속 썩이는 남편 없어 미모 유지" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 윤미라가 70대 중반에도 동안을 유지하는 비결을 밝혔다.

25일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 '70년대 원조 미녀 스타' 윤미라의 화려한 싱글 라이프가 최초 공개됐다.

윤미라는 아침에 일어나자마자 가볍게 스트레칭을 했다. 이때 목주름 하나 없는 모습이 포착돼 놀라움을 안겼다. 이어 공개된 집은 한강뷰와 남산뷰를 동시에 갖춘 데다 앤티크한 가구들로 꾸며져 고급스러운 분위기를 자아냈다.

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옷 방만 3개였고 특히 3번 옷방에는 수많은 가방 등 명품 아이템이 한가득 자리해 눈길을 끌었다. 조혜련은 "청담동 편집샵 같다"라며 깜짝 놀랐다.

그는 아침부터 한껏 꾸민 후 호텔로 향해 조식을 먹었다. 결제는 연회비 200만원 회원권으로 했다.

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그는 식사 중 지인이 동안 비결을 묻자 "결혼을 안 해서 그런 게 아닌가 싶다. 결혼한 사람들은 남편, 자식들을 신경 쓰면 아무래도 늙게 돼있다"라고 말했다. 이어 "아는 언니가 그랬는데, 여자가 제일 속 썩는 건 남편 때문이라고 하더라. 밖에 나가서 바람피우는 게 비일비재하지 않나. 90%는 그러지 않을까. 남자들은 처음 보는 여자 좋아하잖아"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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윤미라는 "그런 걸 안했기 때문에 미모를 유지하지 않았나 싶다. 일장일단이 있다"라고 덧붙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com