AI와 똑같네..이수만, '중국 보아' 아이찡에 뒷발차기 댄스 밀착 코칭 "이렇게 차야해"

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[스포츠조선 이게은기자] A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 이수만이 A2O LITE 멤버 아이찡에게 안무를 밀착 지도하는 모습이 공개됐다.

25일 소녀시대 멤버 써니는 자신의 SNS에 "A2O LITE 의 데뷔곡 NEON 첫 공중파 1위 기념 비하인드 공개~!!!!"라는 글과 영상 하나를 게재했다.

공개된 영상에는 이수만이 아이찡에게 안무를 가르치는 모습이 담겼다. 그는 아이찡에게 "이렇게 차서 올라오는 게 아니라, 여기에서 올라온 후 내려오는 거야. 이렇게 차야 된다고"라며 이른바 '뒷발차기' 안무를 밀착 트레이닝을 했다.

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앞서 이수만이 A2O LITE의 'NEON' '뒷발차기' 안무를 추는 AI 합성 영상이 화제를 모은 바. 영상 속 이수만의 모습이 AI 합성 영상 속 모습과 겹쳐 더욱 시선을 사로잡았다.

한편 A2O LITE는 이수만이 설립한 A2O엔터테인먼트 소속 9인조 걸그룹이다. 지난 13일 'NEON'으로 데뷔했으며, 데뷔 일주일 만에 음악방송 1위를 하는 등 돌풍을 일으키고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com