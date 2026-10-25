권성준 셰프, 오상욱과 친척 관계 자랑했는데..."그 정도면 남 아니냐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 펜싱 국가대표 오상욱과 권성준 셰프가 먼 친척 사이라는 사실이 뒤늦게 밝혀졌다.

25일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'는 '2026 아이치·나고야 아시안게임 특집'으로 펜싱 금메달리스트 오상욱, 유도 금메달리스트 허미미, 남자 400m 계주 동메달리스트 비웨사 다니엘 가사마가 출연했다.

이날 방송에서는 '냉부해' 셰프 중 오상욱과 친척 관계인 사람이 있다는 이야기가 나왔다. 이에 오상욱은 권성준 셰프를 지목하며 "일주일 전에 알았다"고 말했다.

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이어 "선수촌에 행사 때문에 오신 적이 있는데 우리 팀원에게 '오상욱 선수가 내 친척'이라고 하고 갔다더라"며 "그래서 아버지께 여쭤보니까 친할아버지의 동생의 아들의 아내의 언니의 아들이라고 들었다"고 설명했다.

복잡한 관계를 들은 출연진들은 "그 정도면 남 아니냐"며 갸우뚱했다. 이에 권성준은 "쉽게 설명하면 우리 이모부의 사촌 형의 아들이다. 따지고 보면 8촌 정도"라고 정리했지만, 출연진들은 "사돈의 팔촌할 때 팔촌이다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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권성준은 "방금 놀란 게 나는 오상욱이 나의 친척이라는 걸 5년 전에 알았다. 그런데 지난주에 들었다고 해서 살짝 서운하다"고 털어놨다.

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하지만 오상욱은 "만약 여기에 안 나왔으면 계속 몰랐을 수도 있다. 아버지가 '냉부해'에 나간다고 아니까 '혹시 모르니 알고 있어라'라면서 이야기해 주신 거다. '그래서 그때 친척이라고 했구나' 싶었다"고 솔직하게 말했다.

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MC 김성주는 "관계를 듣고 복잡해서 AI한테 두 사람의 관계에 대해 어떻게 생각하냐고 물었더니 '남이라고 보면 된다'고 하더라"고 전했다. 이에 권성준은 "기계가 뭘 아냐. 가족 간의 정을 아냐"며 발끈해 웃음을 더했다.