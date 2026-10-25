'192cm' 오상욱, 남다른 장신 DNA "형·동생은 187cm..셋이 비빔라면 20봉지 먹어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 펜싱 국가대표 오상욱이 삼형제 모두가 대식가라고 밝혔다.

25일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'는 '2026 아이치·나고야 아시안게임 특집'으로 펜싱 금메달리스트 오상욱, 유도 금메달리스트 허미미, 남자 400m 계주 동메달리스트 비웨사 다니엘 가사마가 출연했다.

이날 오상욱의 냉장고에서는 다양한 종류의 김치가 발견돼 눈길을 끌었다. MC 김성주는 "오상욱의 키를 크게 한 식재료가 바로 김치라고 한다"고 말했다.

Advertisement

이에 오상욱은 "할머니 손에 자라서 반찬을 아무리 많이 꺼내줘도 김치밖에 안 먹었다. 한 포기 썰었는데 다 먹어서 또 썰어주신 적도 있다"고 회상했다.

이어 "해외에 나갈 때도 김치를 많이 싸 간다. 김치만 있어도 밥 세 공기는 기본으로 먹는다"고 덧붙였다.

Advertisement

오상욱은 "처음 국가대표로 해외에 갔을 때는 한 끼에 무조건 즉석밥 5개를 먹었다"며 "진짜 많이 배고픈 날에는 7개까지도 먹었다. 옆에서 라면 먹는 냄새 맡고 가서 라면 2개를 또 먹기도 했다"며 남다른 대식가 면모를 드러냈다.

Advertisement

대식가가 된 이유 중 하나가 형제가 많아서라고 밝힌 그는 "삼형제 중 둘째"라며 "셋 다 비빔라면을 좋아하는데 셋이 먹으면 20봉지씩 끓였다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

오상욱은 형제들의 키를 묻자 "다들 키가 크다. 형이 187cm, 동생도 187cm이다"라고 답했다.

현재 키가 192cm인 그는 "중학교 입학할 때는 키가 160cm정도였다. 그런데 졸업할 때 지금 키였다"고 밝혀 3년간 약 32cm 성장한 사실로 또 한 번 놀라움을 자아냈다.