이채영, 활동 중단 후 복귀하더니 일냈다.."믿기지 않아, 꿈 같다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이채영이 감독 데뷔작 '벙커'로 재팬 월드 필름 페스티벌(Japan World Film Festival, JWFF)' 2관왕에 올라 감격했다.

25일 이채영은 자신의 SNS에 "저도 지금 믿기지가 않아서. 저 지금 꿈 속에 있는 것 같습니다. 늦게 시작한 만큼 부족한 것 투성이고 같이 고생해 줬던 배우, 스탭들에게 늘 미안했습니다"라며 운을 뗐다.

이어 "보는 내내 수준이 높고 좋은 작품들이 많아서 기대하지 않고 그저 우리 영화를 큰 스크린에서 볼 수 있다는 게 좋아서 온 건데... 여러분, 영화 <벙커>가 JWFF 에서 2관왕을 했습니다!!!"라며 감격했다.

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이채영은 "아주 작은 가능성이라도 인정받은 거 같아서 지금 너무 먹먹하고 울컥합니다. 오늘을 절대 잊지 못할 거야! 나 감독으로 상 받았어!"라며 소감도 전했다.

'벙커'는 배우 성훈, 정혜인이 주연을 맡았으며, 이채영이 직접 시나리오를 쓰고 연출을 맡았다. 종말을 맞이한 지구에서 살아남은 성훈과 혜인이 극한의 생존 공간인 '벙커'에서 마주하며 펼쳐지는 아포칼립스 스릴러 영화로, 지난 3월 크랭크인했다.

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이채영은 2024년 1월 SBS '골 때리는 그녀들'에서 하차한 뒤 활동을 중단한 바 있다. 당시 그는 "2023년 일을 무리하게 많이 진행해서 몸과 마음에 작은 병이 생겼었다"라며 휴식의 이유를 밝혔다.

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이후 지난 9월 영화 '연옥: 살인마들의 자치구역'를 통해 복귀했고, 감독 데뷔작 '벙커'로 연출자로서도 성과를 거뒀다. 활동 영역을 넓힌 이채영이 앞으로 어떤 행보를 보일지 관심이 쏠린다.

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joyjoy90@sportschosun.com