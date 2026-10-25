박경혜, '나혼산' 강남 집 떠난다..누수·바퀴벌레에 좌절 "왜 내 집은 없을까"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박경혜가 이사를 앞두고 여러 집을 둘러봤지만 조건에 맞는 곳을 찾지 못해 씁쓸한 심정을 드러냈다.

25일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '저.. 이사갈 수 있겠죠?'라는 제목으로 영상이 게재됐다. 영상에서 박경혜는 "본격적으로 이사 준비를 해보려고 한다"며 원하는 집의 조건을 공개했다.

첫 번째 조건은 주방과 생활공간이 나뉜 분리형 구조였다. 박경혜는 "집에서 뭔가 해 먹는 걸 좋아하고, 배달 음식을 시켜도 여러 번 조리해서 먹는 경우가 많다"며 "그런데 빨래에도 냄새가 배고 매트리스에도 음식 냄새가 너무 많이 배서 잘 때까지도 냉장고 안에 있는 것 같다"며 고충을 토로했다.

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이어 교통 체증을 이유로 강남을 벗어나고 싶다고 밝혔다. 그는 "우리 집을 중심으로 양쪽 구간이 너무 많이 막혀서 2km 거리인데 20분이 걸릴 때도 있어서 막히는 구간이 없는 곳으로 가고 싶다"고 말했다.

산책할 수 있는 자연환경도 희망 조건으로 꼽았다. 박경혜는 "요즘 산책하고 걷는 걸 너무 좋아하는데 여기는 풍경의 변화가 없다. 항상 같은 건물, 같은 뷰라서 다양한 구간으로 걸을 수 있는 자연이 있으면 좋겠다"고 전했다.

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이 밖에도 엘리베이터와 지정 주차 공간을 원한다고 밝혔다. 그는 "얼마 전에 다리를 다치기도 했고, 무거운 물건을 들고 올라올 때 힘들다"며 "없으면 절대 안 된다기보다 있으면 좋겠다는 마음"이라고 설명했다. 또 "주차비를 조금 더 내서라도 지정 주차가 가능하면 좋겠다"며 "그리고 바퀴벌레랑 쥐만 없으면 너무 좋겠다는 생각이 있다"고 덧붙였다.

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박경혜는 월세뿐 아니라 전세까지 열어두고 집을 알아보기 시작했다. 먼저 역삼동에 있는 5평 규모의 전세 1억7000만 원짜리 집을 살펴봤지만 누수 흔적이 발견돼 포기했다.

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이어 장안동의 7평짜리 집을 방문했다. 보증금 5000만 원에 월세 60만 원대인 이 집은 깔끔하고 교통도 편리했지만, 외부를 볼 수 있는 창문이 하나뿐이었다. 바퀴벌레가 있을 가능성도 높은 데다가 이사 날짜도 맞지 않아 선택하지 않았다.

다음으로 찾은 북촌의 8~10평 규모 집은 보증금 5000만 원에 월세 60만 원대였다. 채광이 좋고 내부도 예뻤지만 언덕이 많고 주차가 불편했다. 무엇보다 전세보증보험 가입이 불가능해 포기했다.

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마지막으로 살펴본 사당의 9평짜리 집은 보증금 3000만 원에 월세 60만 원대로, 주차까지 가능했다. 그러나 박경혜가 원하던 분리형 구조가 아니었다. 그는 "분리형을 포기해야 하는 거냐"며 아쉬워했다 이어 "조금 더 날짜가 얼마 남지 않으면 엘리베이터나 분리형 중에 포기를 할 것 같다"며 아쉬워했다.

그러면서 "집을 보면서 다시 우리 집으로 돌아가는 이 길에 보이는 이 아파트와 빌라를 보면서 '왜 내 집은 없을까' 싶다"고 씁쓸한 마음을 털어놨다.