[SC인터뷰] "망가지는 연기? 두려움 NO"…'수출비' 이선빈, 이렇게 털털하니 반하지(종합)

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이선빈(32)이 영화 '수능, 출제의 비밀'을 통해 또 한 번 호감 캐릭터로 자리매김했다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 "문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다. 이선빈은 행정 오류로 수능 출제 본부에 입성하게 되었지만, 학생들을 위한 진심을 담아 수능 출제에 임하는 MZ 국어 교사 맹보람을 연기했다.

영화 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 이선빈은 "주변에서 '다음 영화 뭐 들어가?'라고 하면, '수능, 출제의 비밀'이라고 이야기했다. 다 제목을 듣고 나면 이 소재는 처음이라고 신기해하더라. 저도 수능출제위원회 분들에 대한 이야기는 처음이어서 그 부분이 매력적으로 다가왔다"며 "수능출제위원회 분들이 40일 동안 합숙을 하시면서 문제를 출제하시는지 몰랐다. 국가에서 고용한 업체가 따로 있는지 알았고, 그동안 제가 너무 무지했던 것 같다"고 반성했다.

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실제 육상선수 출신인 그는 영화 속 달리기 장면도 자연스럽게 소화하며 남다른 운동 실력을 드러내기도 했다. 이선빈은 "선수 출신이라고 하기에 운동을 민망하게 짧게 했다. 초등학생 때 반에서 제일 잘하고, 여자애들 중 1등 하면 바로 체육 선생님께서 픽 하신다"며 "예전에 시에서 열렸던 대회에도 나가보고, 팀으로 출전해보기도 했다. 엄마랑 아빠 말로는 친오빠도 그렇고 저도 운동회 전이라고 따로 연습시킨 적 없는데, 운동회만 나가면 1등 했다고 하더라. 둘 다 왜 달리기를 잘하는지 모르겠다"고 말했다.

달리기 신을 촬영하면서 힘들었던 고충도 털어놨다. 이선빈은 "예전엔 달리기 신을 찍을 땐 어렵지 않았는데, 요즘엔 체력 이슈로 좀 힘든 것 같다. 청춘드라마처럼 뻔하게 보이는 게 아니라, 맹보람처럼 달리고 싶어서 무릎도 일부러 더 높이 올리고 세게 달리려고 했다"고 웃으며 말했다.

영화 '수능, 출제의 비밀' 스틸. 사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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이선빈은 질끈 묶은 머리와 함께 꾸밈없는 비주얼로 등장해 눈길을 사로잡았다. 이에 그는 "제가 망가지는 걸 아무도 강요하지 않았다. 오직 대본에 적혀 있는 게 전부였다"며 "근데 막상 별 노력을 안 했는데도 촌스러워지더라. '뭐야, 이거?' 싶다가도 오히려 그 모습이 맹보람 같아서 좋았다"고 밝혔다.

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망가지는 연기에 대한 두려움은 없는지 묻자, 이선빈은 "사실 제가 그동안 찍었던 영화를 보시면 예쁘게 나왔던 역할이 거의 없다. 그래서 망가지는 거에 대한 두려움이나 거부감은 없었다"며 "그래도 이렇게 망가지는 게 가능할지는 몰랐다. 이번 영화에서는 때칠도 안 하고 진한 분장도 안 했다. '수능, 출제의 비밀'을 통해 자신감을 갖게 됐고, 변화무쌍한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같더라. 딱히 걱정됐던 건 없는데, 딱 하나 걱정이 됐던 건 제 친구들이 너무 놀리는 거다. 영화 예고편을 보고 캡처해서 보여주길래 '어차피 너네 시사회 와서 영화 볼 예정이지 않냐. 예고편이 제일 잘 나온 얼굴이다'라고 말했다. 저는 늘 얼굴의 기복이 심하다. 항상 똑같이 먹고 활동하는데도 어떤 날은 너무 괜찮고, 또 어떤 날은 상태가 심하다. 어느 순간부턴 제 얼굴에 체념하게 됐다. 다들 제가 처음 등장하는 신보고 깜짝 놀랐다고, 콧구멍이 커질 때마다 웃었다고 해서 역시 친구들은 친구들인가 보다 했다"고 말했다.

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

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한편 이선빈의 연인 이광수는 지난 1일 팬 소통 플랫폼 버블 계정을 개설하고 뜨거운 반응을 얻고 있다. 이선빈은 이광수의 버블을 구독했느냐는 질문에 "저는 애초에 구독해 볼 생각을 못했다. 어떻게 보면 개인 버블 계정을 구독하고 있는 거다"라고 웃으며 말했다. 그러면서 이광수의 활발한 팬 소통에 대해 "너무 좋다. 저도 오늘 오기 전까지 팬 분들과 버블을 하고 왔다. 팬 분들과 꾸준히 소통할 수 있는 창구가 버블 말고는 없다. 제가 공연을 하는 것도 아니고, 팬미팅을 열지 않는 이상 기회가 많지 않다고 생각하는데, 이러한 기회로 소통할 수 있는 자체가 행복하다"고 말했다.

특히 이광수의 버블 메시지를 본 팬들은 "이광수보다 연락을 안 하는 남자친구는 만나지 말라"며 농담 섞인 반응을 보이기도 했다. 이선빈은 "어떻게 한 사람이 이상형이 될 수 있겠나. 기준이 너무 한 사람으로 정해지면, 다른 성향의 남성 분들이 서운해하지 않을까 싶다"며 "저는 많은 분들이 사랑을 하셨으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

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평소 이광수의 연락 스타일에 대해선 "저희 둘 다 쌍방으로 많이 보낸다. 둘 다 구구절절 다 이야기하는 스타일이라 별로 어색하지 않더라. 저는 되게 팬 분들에게도 잘하고 있다고 생각한다. 팬 분들도 얼마나 기다리셨을까 싶다"고 남다른 애정을 드러냈다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com