[SC인터뷰] "그래도 잘 해냈구나"…'수출비' 유재명, 비호감마저 호감으로 만드네(종합)

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유재명(53)이 영화 '수능, 출제의 비밀'을 통해 무게감은 잠시 내려놓고, 유쾌한 캐릭터로 돌아왔다.

28일 개봉하는 '수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 '수능 출제'를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람이 오탈자도 시비도 없는 '문제없는 문제"를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디로, 이용재 감독의 상업영화 연출 데뷔작이다. 유재명은 수능 출제 고인물 출제위원장 문주열로 변신했다.

'수능, 출제의 비밀'은 개봉을 앞두고 제31회 부산국제영화제 한국영화의 오늘-파노라마 섹션에 공식 초청돼 관객들과 만났다. 유재명은 영화를 개봉하게 된 소감에 대해 "부산에서 모의고사를 보고, 언론시사회 때 두 번째 모의고사를 보고 나서 이제 본시험을 앞둔 심정이다. 굉장히 떨리고 설렌다"며 "적은 예산으로 타이트한 일정 안에서 열심히 찍었지만, 영화가 개봉할 수 있다는 자체만으로도 감사하다. 객석에서도 좋은 반응이 많았어서, 저희끼리도 상당히 뿌듯해하면서 기대 반 걱정 반의 마음이다"라고 전했다.

Advertisement

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

유재명은 앞서 열린 언론시사회에서 한 차례 캐스팅을 거절했다고 밝힌 바 있다. 이에 대한 이유를 묻자, 그는 "그동안 다양한 필모그래피를 해왔고, '비밀의 숲'에선 악역으로 변신하지 않았나. 올초에는 윤세아 씨와 함께 '러브 미'를 하면서 서민적이고 따뜻한 지고지순한 아버지 역할도 해봤다. '수능, 출제의 비밀'은 대본을 읽었을 때부터 신선하고 재미난 느낌을 받긴 했지만, 문주열이란 인물이 비호감적인 이미지도 있고, 재수 없는 부분도 보여서 고민이 됐다. 아예 이 작품을 안 해야겠단 마음보단, 어떻게 해야 잘 표현할 수 있을지 부담스러운 마음이 컸다. 작품 안에 담긴 방향성과 코미디 요소들이 명확하게 문제를 해결하거나, 정답을 내려주진 못하지만 시대의 양면을 보는 게 매력적이었다. 그래서 작품을 하기로 마음을 먹었다, 영화를 보는 내내 쑥스러운 표현이지만, '우리가 그래도 잘해냈구나' 싶었다"고 만족감을 드러냈다.

영화 '수능, 출제의 비밀' 스틸. 사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

배우들과의 호흡에 대해선 "작품 안에 다양한 캐릭터들이 나오는데, 제가 거기서 텐션이 가장 떨어진다. 다들 연극도 많이 하시고 엄청난 분들이시다. 역할 비중으로 봤을 땐 분량이 적은 편이어도 배우들이 훌륭하게 다 소화하시더라. 극 중 설정이 40일 동안 합숙을 하는 콘셉트였는데, 저희도 촬영을 30~40회차 정도 했다. 저희끼리 합숙하면서 밥을 먹으면서 정이 쌓였고, 작품의 콘셉트에 맞게 팀워크도 올라갔다. 이번 작품을 통해 동료 배우들이 더 세상에 많이 알려졌으면 좋겠다"고 말했다.

Advertisement

이어 김영민과의 사우나 신 촬영 비하인드도 전했다. 유재명은 "영민 선배가 실제로 저보다 세 살이 더 많으시다. 그분이 비현실적으로 동안이시고 해맑으셔서 문제이지 저는 정상적이다(웃음). 형님은 실제로도 젠틀하시고 멋있으시다. 촬영할 때도 저희끼리 고민없이 재밌게 했다. (사우나 신을 촬영할 때) 형이 몸도 좋으시더라. 형은 촬영 전에 운동을 좀 하셨는데, 저는 촬영 분량이 많다 보니까 전날 일찍 자고 일어나서 준비했다"고 전했다.

Advertisement

또 의도치 않은 노안 이슈에 대해선 "저도 사람인지라 늙어보인다고 하면 기분이 좋진 않다(웃음). 염색도 하고 피부 관리도 하면 젊어보이겠지만, 제 삶의 방향성은 있는 그대로 보여주는 거다. 그래도 선크림은 바르고 있고, 굳이 병원에 가서 시술을 받는 건 안 좋아한다"고 솔직하게 털어놨다.

사진 제공=㈜바이포엠스튜디오

Advertisement

유재명은 '수능, 출제의 비밀'을 통해 관객들에게 전하고 싶은 메시지를 이야기했다. 그는 "저뿐만 아니라 모든 부모님들이 수능을 골인 지점으로 아이의 미래와 진로에 대해 고민을 많이 하실 거다. 사실 저는 아빠로서 일하느라 바빠서 관심을 못 주고 있는 편이다. 잘은 모르지만, 수능이란 제도화가 가진 상징성이 어마어마하지 않나. 워낙 예민한 문제여서 감독님도 작품을 하면서 명확한 해답을 내리려고 하시기보다 현상을 보여주려고 하셨다"며 "고등학교 3학년 수험생들은 수능을 한 달 남겨두고 영화를 보기에 부담스러우니 예비 수험생들과 학부모님들, 선생님들이 보시고 많은 대화가 오가는 자리가 됐으면 좋겠다"고 바랐다.

실제론 어떤 아빠인지 묻자, 유재명은 "아들이 제가 배우라는 걸 알고 있긴 하다(웃음). 전 집에서 아무것도 아니다. 아이가 아직 어려서 학교에서 아빠가 배우라는 걸 자랑하진 않는 것 같다"며 "아이가 8살인데, 제가 출장이 워낙 잦다 보니 아이에게도 그렇고 와이프에게도 항상 미안하다. 뭐가 그렇게 미안한지 모르겠지만 미안하다"고 웃으며 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com