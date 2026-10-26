'양과 질' 모두 넓어진 K게임…12개 작품, 대한민국 게임대상 도전장

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올해 한국 게임산업의 성과를 결산하는 '2026 대한민국 게임대상'(문화체육관광부 주최, 스포츠조선-전자신문 공동 후원, 한국게임산업협회 주관)이 본격적인 수상 경쟁에 돌입했다.

총 12개 작품이 본상 최종 심사 후보에 이름을 올린 가운데, 26일부터 이용자와 미디어 등의 투표가 시작되면서 올해 최고의 게임을 향한 경쟁도 달아오를 전망이다.

올해 후보작은 12개로, 지난해 8개와 2024년 9개보다 늘었다. 단순히 출품작 수만 증가한 것은 아니다. 글로벌 시장을 겨냥한 대형 콘솔 게임부터 모바일 MMORPG, 기존 인기 IP를 재해석한 작품, 새로운 시도를 앞세운 게임까지 장르와 플랫폼의 폭도 넓어졌다. 한국 게임산업이 익숙한 성공 공식에 머물지 않고 다양한 이용자와 시장을 겨냥하고 있다는 점에서 눈길을 끈다.

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펄어비스의 '붉은사막'

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펄어비스의 '붉은사막'은 올해 후보작 가운데 글로벌 시장에서 가장 주목받는 작품이다. 광활한 오픈월드를 배경으로 한 액션 어드벤처 게임으로, 자체 개발 엔진을 활용한 그래픽과 역동적인 전투, 탐험 콘텐츠를 앞세워 국내외 시장에서 존재감을 드러냈다.

엔씨의 '아이온2'

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엔씨의 '아이온2(AION2)'는 온라인 MMORPG의 대표 IP인 '아이온'을 계승한 후속작이다. 원작의 세계관을 바탕으로 전투와 탐험 등 주요 콘텐츠를 발전시킨 작품으로, 글로벌에서도 한국산 MMORPG의 성공 가능성을 입증하고 있다.

넷마블몬스터의 '몬길: STAR DIVE'

넷마블에프앤씨의 '일곱 개의 대죄: 오리진'

넷마블은 서로 다른 색깔의 작품 3개를 후보에 올렸다. 넷마블몬스터의 '몬길: STAR DIVE'는 인기 모바일게임 '몬스터 길들이기'의 후속작으로, 몬스터 수집과 육성, 실시간 전투를 내세웠다. 넷마블엔투의 '스톤에이지 키우기'는 오랜 기간 사랑받아온 '스톤에이지' IP를 방치형 RPG로 재해석한 작품이다. 넷마블에프앤씨의 '일곱 개의 대죄: Origin'은 인기 만화를 원작으로 한 오픈월드 RPG로, 원작의 세계관을 자유로운 탐험과 액션으로 확장했다.

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스마일게이트의 '카오스 제로 나이트메어'

엔픽셀의 '이클립스: 더 어웨이크닝'

스마일게이트의 '카오스 제로 나이트메어'는 카드 전략과 로그라이크 요소를 결합한 RPG다. 전투에서의 선택과 덱 구성, 반복 플레이를 통한 전략 수립이 핵심이다. 엔픽셀의 '이클립스: 더 어웨이크닝'은 모바일 MMORPG 시장을 겨냥한 작품으로, 경쟁이 치열한 장르에서 어떤 성과를 거둘지가 관심사다.

슈퍼캣의 '도깨비의세계'

새로운 IP와 장르적 도전을 내세운 작품들도 눈에 띈다. 지난 8일 출시된 슈퍼캣의 '도깨비의세계'는 2.5D MMORPG로, 한국적인 세계관을 바탕으로 초반부터 유저들로부터 호평을 받고 있다.

에이버튼의 '제우스: 오만의 신'

레드징코게임즈의 '임진왜란: 조선의 반격'

에이버튼의 '제우스: 오만의 신'은 신화를 재해석한 세계관과 언리얼 엔진 5 기반의 고품질 그래픽을 앞세운 MMORPG로, 역시 출시 후 오랜 기간 매출 최상위권을 유지하고 있다. 레드징코게임즈의 '임진왜란: 조선의 반격'은 임진왜란이라는 역사적 소재를 게임으로 풀어냈다는 점에서 차별화된다.

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렐루게임즈의 '미메시스'

오션드라이브스튜디오의 '로스트 아이돌론스: 베일 오브 더 위치'는 전략 전투와 판타지 세계관을 결합한 RPG다. 렐루게임즈의 '미메시스'는 AI 기술을 활용한 협동 공포 게임으로, 전통적인 대형 게임사들의 주력 장르와는 다른 방향에서 기술과 게임플레이의 결합을 시도했다.

넥슨 엠바크 스튜디오의 '아크 레이더스'

한편 올해 신설된 글로벌게임상의 경우도 경쟁이 치열하다. 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 거둔 대부분의 본상 후보작들이 대거 도전장을 내민 가운데, 넥슨의 스웨덴 자회사인 엠바크 스튜디오가 개발한 '아크 레이더스'도 이름을 올렸다. 국내 게임사들이 해외 개발사 및 해외 IP에 대한 투자와 인수, 확보에 공을 들이고 있는 가운데 '더 게임 어워드'와 '스팀 어워드'를 비롯해 다양한 해외 게임상을 휩쓴 '아크 레이더스'가 한국을 대표하는 게임대상에서도 수상의 영광을 차지할 수 있을지 기대된다.

본상 수상작은 심사위원 평가와 일반 이용자 및 미디어 투표 결과를 종합해 결정된다. 일반 유저와 전문가, 미디어 등이 참가하는 온라인 투표는 26일부터 오는 11월 16일까지 진행되며 11월 11일 열리는 최종 심사와의 점수를 합산해 올해 한국 게임산업을 대표할 작품이 가려진다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com