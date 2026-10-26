"왜 말 안 해줬지?"..타블로, 강혜정♥이 사준 드라이기 정체에 충격

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에픽하이 타블로가 아내 배우 강혜정이 사준 드라이기의 정체를 뒤늦게 알고 당황했다.

최근 '에픽하이' 유튜브 채널에는 '와이프한테 칭찬받은 내돈내산 살림템 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 타블로는 살림템을 추천하는 코너에서 스탠드형 드라이기를 소개했다. 그는 "난 샤워하는 과정에서 머리 말리는 걸 가장 싫어한다. 그래서 혜정이가 이걸 샀는데 대박이다. 머리를 말리면서 일하거나 공부할 수 있다"라고 말했고 투컷과 미쓰라는 "나 이거 동물 병원에서 봤다", "반려견 미용실에서 봤다"라며 한 목소리를 내 웃음을 안겼다.

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투컷은 다시 "반려견 용으로 쓸 수 있을 것 같다. 강아지들은 특히 물 터는 걸 싫어하니까"라고 강조했고 타블로는 "그럴 수 있네. 혜정이가 강아지 때문에 산 건가?"라며 당황하기 시작했다.

잠시 후 제작진은 해당 제품이 반려견 용으로 사용된다고 알렸고 타블로는 "나 지금 3개월째 개가 됐다. 어쩐지 하루는 안 쓰더라"라며 씁쓸해해 웃음을 자아냈다.

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이어 "강아지용이면 나한테 왜 얘기 왜 안 해줬지? 매일 쓰고 있는데?"라며 강혜정에게 해당 드라이기가 반려견 용이 맞냐는 문자를 보냈고, 강혜정은 "꼭 그렇지 않지만 쓰기도 함"이라는 답장을 보냈다. 투컷은 "광고를 대놓고 강아지로 하고 있는데"라며 폭소했다.

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joyjoy90@sportschosun.com