민지영, 남편♥과 좁은 캠핑카서 3년째 붙어 살더니.."역시 혼자만의 시간 필요해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 민지영이 캠핑카를 벗어나 잠시나마 혼자만의 시간을 가졌다.

25일 민지영의 유튜브 채널 '민지영TV MJYTV'에는 '3년째 좁은 캠핑카에서 하루종일 붙어 사는 부부 '라는 제목의 영상이 공개됐다.

민지영은 김형균과 스코틀랜드 여행 중 홀로 등산에 도전했다. 캠핑카를 등지고 산에 오른 그는 "기분이 너무 좋다. 제가 남편의 시야에서 벗어나서 걱정을 많이 하고 있을 것 같다. 오랜만에 혼자만의 시간이 너무 좋았다"라며 해방감을 전했다.

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이어 "그럼 전 이제 저녁을 준비하기 위해 집(캠핑카)으로 돌아가겠다. 역시 사람은 혼자만의 시간이 필요하다. 너무 좋았다"라며 혼자만의 시간이 주는 즐거움을 거듭 전했다.

그러면서도 "결혼 후 혼자 등산하는 건 처음이라 조금 겁이 났지만 무사히 잘 내려왔다. 캠핑카가 보이니까 마음이 편안해진다"라며 김형균과 반려묘를 만난다는 마음에 안도감을 드러내기도 했다.

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한편 민지영은 KBS2 드라마 '사랑과 전쟁'을 통해 이름을 알렸으며 2017년 쇼호스트 김형균과 결혼했다. 이후 두 번의 유산과 갑상선암 투병 소식을 전해 많은 응원을 받은 바 있다. 김형균과 3년째 캠핑카로 세계 여행을 이어가고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com