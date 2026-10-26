윤미라, '75세 미혼'의 현실.."동생이 매일 생존 확인, 식구없어 반찬 버리기도" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 윤미라가 화려한 싱글 라이프와 그 이면의 일상도 공개했다.

25일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 '70년대 원조 미녀 스타' 윤미라의 일상이 공개됐다.

윤미라는 아침에 일어나자마자 가볍게 스트레칭을 했다. 이때 목주름 하나 없는 모습이 포착돼 놀라움을 안겼다. 이어 공개된 집은 한강뷰와 남산뷰를 동시에 갖춘 데다 앤티크한 가구들로 꾸며져 고급스러운 분위기를 자아냈다.

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옷 방만 3개였는데 특히 한 옷방에는 가방 등 명품 아이템이 한가득 자리해 눈길을 끌었다. 조혜련은 "청담동 편집샵 같다"라며 깜짝 놀랐다.

방에서 거실에 나온 그는 스쿼트를 하며 몸을 풀었고 맹물로 세안했다. 이어 반찬을 정리하며 "식구가 없으니 버리는 게 많다"라며 씁쓸해했고, 동생과 통화하며 "네가 반찬 맛있게 해왔는데 먹지 않으니 변해서 버렸다. 미안하다. 네가 준 반찬통이 엄청 많다. 백을 하나 주겠다"라며 미안해했다.

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이어 "네가 나 걱정돼서 아침마다 전화하는데 걱정하지 말아. 120살까지 살 거니까"라며 아침마다 생존 확인 전화를 해주는 동생에게 호쾌하게 말했다.

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한편 윤미라는 1952년 생으로 올해 나이 75세다. 1969년 영화 '사랑하고 있어요'로 데뷔했으며 드라마 '하나뿐인 당신', '애정의 조건', '소문난 칠공주', '솔약국집 아들들', '효심이네 각자도생' 등에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com