'안정환♥' 이혜원, 뉴욕대 졸업 후 회사원 된 딸과 커플룩.."스케줄 맞추는 거 신기해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이혜원이 회사원이 된 딸 리원과 커플 골프복을 맞춰 입고 다정한 모녀의 모습을 뽐냈다.

이혜원은 26일 자신의 SNS에 "학교랑은 또 다르지? 우리 가족도 이제 회사원 스케줄에 맞추는 거 신기해. 열심히인 너 멋지다! 잘 버티고. 재밌게 살기 바라는 세상 엄마 맘♥"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 이혜원과 리원은 색상만 다른 같은 디자인의 골프복을 입고 라운드에 나섰다. 포즈까지 똑같이 취하며 친구처럼 다정한 분위기를 자랑하는 모녀의 투샷이 훈훈함을 자아냈다.

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특히 동안 미모를 자랑하는 이혜원은 블랙 골프복에 빨간 모자로 포인트를 더해 세련된 분위기를 연출했다. 물오른 미모를 뽐낸 리원은 빨간색과 흰색, 회색이 조화를 이룬 골프복을 소화해 눈길을 끌었다.

앞서 안정환은 지난 9월 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서 뉴욕대학교를 졸업한 리원의 취업 소식을 전한 바 있다.

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당시 안정환은 "리원이는 5월에 졸업해서 한국에 들어왔다. 취직해서 오늘 2일 차 출근했다"며 "면접 보러 다니더니 자기는 돈을 모아야 되겠다고 하더라. 나 나올 때 출근했다"고 밝혔다.

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한편 미스코리아 출신 이혜원과 안정환은 2001년 결혼해 슬하에 딸 리원과 아들 리환을 두고 있다. 리원은 미국 뉴욕대학교에서 스포츠 매니지먼트를 전공했다.