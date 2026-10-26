신민아, 10년 연애 후 결혼..♥김우빈과 현실 신혼생활 "자주 하는 말? 택배 왔다" [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 신민아가 남편 김우빈과의 현실적인 신혼 생활을 공개했다.

신민아는 지난 24일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 선공개 영상에서 김우빈과의 신혼 생활에 대해 솔직하게 이야기했다.

신민아는 집에서 자주 하는 말을 묻자 "'택배 왔다. 택배 너무 많이 왔으니까 빨리 풀어라'라고 한다"며 "사람은 없는데 택배만 계속 온다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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남편에게 자주 듣는 말에 대해서는 "김우빈 씨는 칭찬을 많이 한다. 너무 부끄러워서 말을 못 하겠다"며 수줍어했다.

이어 "'예쁘네'라고 한다. 진짜 안 좋을 때도 좋다고 하고, 내가 봤을 때도 너무 살이 찌거나 상태가 안 좋아도 '본 중에 제일 예쁘다'고 한다"며 김우빈의 다정한 면모를 자랑했다.

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신민아는 타고난 근육으로 김우빈의 부러움을 사고 있다고도 밝혔다. 그는 "요즘은 탄수화물이랑 나트륨을 너무 많이 먹는 것 같아서 식단을 하고 있다. 마녀스프나 샐러드, 과일을 먼저 섭취하려고 노력하고 있다"고 말했다.

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운동량을 묻자 "근력 운동하면 벌크업이 진짜 심하게 된다. 남편이 부러워하는 지점"이라며 "며칠만 하면 (근육이) 바로 볼록 나온다. 부러울 일이지만 나는 지방도 있고, 근육도 있으니 진짜 벌크업이 된다"며 나름의 고충을 털어놨다.

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40대가 된 뒤 달라진 생각도 전했다. 유재석은 신민아가 6년 전 '유퀴즈'에서 했던 말을 떠올리며 "당시 '10~20대 때는 가야 하는 길이 너무 멀다 보니까 조급했고, 30대에는 버려야 할 것들이나 갖고 갈 것들이 좁혀지는 것 같다'고 했다"며 "올해 43세가 됐는데 무엇을 버리고 무엇을 가져왔느냐"고 물었다.

신민아는 "거기에 대해 한마디 하자면 나도 풀영상으로 다시 보지는 못했지만 너무 어른스럽게 이야기하는 내 모습이 귀엽기도 하고 웃겼다. 다 아는 것처럼 깨달은 것처럼 말한다. 맞는 말도 있지만"이라며 웃었다.

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이어 "그때도 그런 의미였겠지만 최고가 되고 싶고, 내가 특별했으면 좋겠고, 특이했으면 좋겠다는 것들이 있지 않냐"며 "그런 것들이 별 의미 없다는 생각이 든다. 사람과의 관계에서도 나만 좋아하는 관계일 수도 있는데 그런 것에 대한 집착들을 놓는 게 습관화되는 것 같다"고 밝혔다.

그러면서 "나이로 말하는 게 너무 유치한 거 같은데 어떤 게 집착이고 어떤 게 열정인지 구별할 수 있는 그런 노하우가 좀 생기지 않았나 싶다"고 덧붙였다.

한편 신민아는 5세 연하의 배우 김우빈과 10년간의 공개 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.

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신민아는 오는 11월 4일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개를 앞두고 있으며, 내년 1월 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '수목금'을 촬영 중이다.