강동원, 팬 청첩장 챙겨가더니...4개월 뒤 결혼식에 축하 화환 선물 '감동' [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 강동원이 결혼을 앞둔 팬과의 약속을 잊지 않고 지켜 감동을 안겼다.

최근 한 강동원의 팬 계정에는 "4개월 후에 찾아온 화환 약속 후기. 땡스 투 강동원"이라는 글과 함께 영상이 게재됐다.

영상을 공개한 팬은 지난 6월 강동원이 출연한 영화 '와일드씽' 무대 인사 당시 상황을 전했다. 그는 결혼을 앞둔 '덕메'(덕질 메이트)를 위해 스케치북에 '1. 화환을 보낸다 2. 축의금을 보낸다 3. 참석한다'는 선택지를 적은 뒤 강동원에게 한 개를 골라달라고 부탁했다고.

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이를 본 강동원은 "화환할게"라고 입 모양으로 말하며 미소를 지었고, 팬은 "이때까지만 해도 우리는 그냥 골라준 줄 알았다"고 설명했다.

하지만 강동원은 팬이 청첩장을 건네겠다고 한 말까지 기억했다. 무대 인사를 마치고 퇴장하던 중 결혼을 앞둔 팬에게 다가가 "축하한다"고 인사한 뒤 청첩장을 받아 들고 "보내줄게"라고 약속한 것.

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이후 약 4개월 뒤 실제로 팬의 결혼식장에는 강동원의 이름이 적힌 축하 화환이 도착했다.

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'덕메'를 대신해 강동원에게 스케치북을 보여줬던 팬은 "솔직히 너무 예전에 전달해서 당연히 잊었을 줄 알았고 사실 우리도 기대하지 않았는데 덕분에 신부 기가 살았다. 강동원 짱"이라며 고마움을 전했다.

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이를 본 팬들은 시간이 꽤 흘렀음에도 약속을 잊지 않은 강동원의 세심함에 감탄했다. 이들은 "우와..부러워요", "너무 부러워서 눈물이 난다", "덕메님 너무 부럽다. 진짜 평생 로또급", "갓동원 대박이다", "리본 평생 소장각"등의 반응을 보였다.

한편 강동원은 넷플릭스 사극 로맨스 드라마 '혼: 삼각의 시간', 곽경택 감독의 새 영화 '토벌'에 출연한다.