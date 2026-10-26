양홍원, '불륜 의혹' 당일 여자 언급에 욕설까지…팬 향한 발언 재조명

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[스포츠조선 정안지 기자]래퍼 양홍원이 결혼 닷새 만에 불륜 의혹에 휩싸인 가운데 의혹이 불거진 당일 현장 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

지난 25일 한 SNS에는 "양홍원 외도 의혹 속 그날 밤, 현장 모습이라며 제보된 영상"이라는 글과 함께 영상이 공개됐다.

영상에는 지난달 19일 수원 한 클럽에서 공연을 마친 양홍원이 팬들과 이야기 중인 모습이 담겼다.

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이때 양홍원은 팬을 향해 "XX 빨리 여자 친구 구하라고", "병X 같은 XX들"이라는 등 거친 욕설을 뱉었다.

해당 영상 제보자는 "영상에서는 화난 것처럼 보이지만 실제로는 팬서비스가 좋았다"라고 설명했다. 그러면서 "집에 가는 양홍원을 가까이서 본 게 신기해 촬영했을 뿐"이라며 "특정 부분만 악의적으로 편집해 올린 것은 아니다"라고 덧붙였다.

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앞서 양홍원의 결혼식을 올린 지 닷새 만인 지난 23일 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹이 불거졌다. 당시 소속사 측은 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정했으나, 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹에 선을 그었다.

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또한 소속사 측은 폭로자가 금전을 요구하며 양홍원과 동행 여성을 협박했다고 주장했다. 현재 양홍원과 해당 여성은 폭로자를 각각 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태다.

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양홍원은 지난 18일 모델 출신 원현주와 결혼했다. 8년간 열애를 이어온 두 사람은 2024년 딸을 품에 안았고 2년 만에 정식으로 결혼식을 올렸다.

anjee85@sportschosun.com