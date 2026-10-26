"모텔 갔지만 불륜NO" 양홍원, 딸 영상 막았지만 약물 의혹+팬에 욕설[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원이 결혼 5일 만에 불륜 의혹에 휘말렸다. 그는 '모텔은 갔지만 불륜은 아니'라고 발끈했지만 또 다른 의혹들이 제기되며 이미지는 걷잡을 수 없이 추락했다.

양홍원은은 모델 원현주와 8년 간의 열애 끝에 2024년 11월 득녀, 지난 18일 결혼식을 올렸다. 하지만 23일 네티즌 A씨는 양홍원이 다른 여성 B씨와 모텔에 갔다며 원현주에게 보낸 메시지와 양홍원과의 통화 내용 등을 공개했다. 이후 아내 원현주와 양홍원이 서로의 SNS 계정을 언팔로우하고, 원현주는 두 사람이 함께 찍은 사진을 삭제하면서 불륜설에 무게가 실렸다.

B씨는 "양홍원과는 일면식도 없던 사이로 양홍원은 침대에서, 나는 바닥에서 잠들었을 뿐 신체 접촉이나 불미스러운 일은 없었다"고 해명했다.

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양홍원 소속사 AP알케미는 "A씨 집에서 술을 마시다 A씨가 자신이 지정한 모텔로 가라고 해 양홍원은 만취 상태에서 잠잘 곳을 찾기 위해 모텔에 가게 됐고 갈 곳이 없었던 B씨도 부득이하게 동행하게 됐다. 양홍원은 객실에 들어가자마자 잠이 들었고 B씨는 A씨와 함께 귀가했다"고 설명했다. 또 A씨를 공갈, 스토킹 처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다.

A씨는 라이브 방송을 통해 폭로 내용 중 일부는 거짓이라고 시인했으며 자신의 계정도 비활성화 했다.

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양홍원 역시 24일 합작 싱글 '플랜비'를 발매, 서울 강서구 KBS 아레나에서 열린 '2026 스카 페스티벌 : 슈퍼-스웨그' 10주년 기념 공연 무대에 올랐다. 그는 이 자리에서 '로즈'의 가사 '컴백 투 미 현주'를 수정 없이 그대로 부르기도 했다.

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그러나 후폭풍은 계속되고 있다.

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양홍원과 원현주 부부가 운영하는 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'는 멈췄다. 제작진은 "출연자 보호를 위해 댓글 작성을 일시적으로 제한할 예정"이라고 밝혔다. 이런 가운데 여러 온라인 커뮤니티에는 B씨가 양홍원 딸의 영상에 '좋아요'를 눌렀다는 의혹이 제기돼 잡음이 일고 있다.

25일에는 양홍원이 9월 19일 경기도 수원시에서 클럽 공연을 마친 뒤 길거리에서 팬들에게 욕설을 내뱉는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 다만 제보자는 양홍원의 팬서비스는 좋았다고 덧붙였다.

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같은 날 양홍원에 대한 약물 의혹도 제기됐다. 양홍원의 오랜 팬으로 가까이에서 교류했다는 네티즌 C씨는 숙박업소 위치와 내부 사진을 공개하며 '약물'이란 해시태그를 덧붙인 게시글을 올렸다. C씨는 자신의 폭로가 한 가정을 무너뜨리는 일이 되지 않을까 걱정해 폭로를 망설였으며, 민감한 사안으로 추가 폭로를 하게될 경우 자신의 신원이 드러날 수 있다고 주장했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com