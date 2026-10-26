'불륜 의혹' 양홍원, 약물 의혹 추가 폭로..."한 가정 무너뜨리는 일"

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[스포츠조선 정안지 기자]래퍼 양홍원이 결혼 닷새 만에 불륜설에 휩싸인 데 이어 약물 의혹까지 제기됐다.

25일 한 SNS 계정에는 자신을 양홍원의 오랜 팬이라고 밝힌 작성자가 "약물 관련된 이야기 중에서 내가 알고 있는 내용이 있다"라고 주장했다. 그러면서 숙박업소 위치와 내부 사진을 공개했다.

그는 "매우 민감한 사안이며 공개할 경우 관련된 여러 사람의 신원이 특정될 가능성이 있어 신중하고 접근하고 있다"라면서 "내가 누구인지 주변 사람들이 알아차릴 가능성도 있다"라고 밝혔다. 이어 "자료를 공개할 경우에도 원본 여부와 전체적인 맥락, 사생활 침해 가능성 등을 충분히 검토해야 한다"라며 "추가적인 자료나 내용을 공개하게 된다면 사실 관계를 확인할 수 있는 범위에서 신중하게 진행하고자 한다"라고 덧붙였다.

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작성자는 "내가 알고 있는 사실을 공개하는 것이 한 가정을 무너뜨리는 일이 되지는 않을까"라면서 폭로를 망설이는 이유를 밝혔다. 그러면서 "금전적인 이득을 얻기 위해 이 글을 작성하는 것이 아니다"라고 강조했다.

앞서 양홍원은 지난 18일 결혼식을 올린 지 닷새 만인 지난 23일 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹이 불거졌다. 당시 소속사 측은 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정했으나, 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹에 선을 그었다.

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또한 소속사 측은 폭로자가 금전을 요구하며 양홍원과 동행 여성을 협박했다고 주장했다. 현재 양홍원과 해당 여성은 폭로자를 각각 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태다.

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양홍원은 지난 18일 모델 출신 원현주와 결혼했다. 8년간 열애를 이어온 두 사람은 2024년 딸을 품에 안았고 2년 만에 정식으로 결혼식을 올렸다.

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anjee85@sportschosun.com