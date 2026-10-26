“의학 드라마인데 웬 5·18?”…‘닥터X’, 19.5% 찍었는데 방영 중단 청원[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김지원 주연의 SBS 드라마 '닥터X'가 시청률 20% 돌파를 눈앞에 두고 뜻밖의 논란에 휩싸였다. 자체 최고 시청률을 갈아치우며 흥행 질주를 이어가고 있지만 5·18 민주화운동을 다룬 장면을 두고 일부 시청자들이 국회에 방영 중단을 요구하는 청원까지 제기한 것.

지난 25일 국회 국민동의청원에 따르면 'SBS 닥터X 드라마 방영중단에 관한 청원'이라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 청원은 공개 전 동의 요건인 100명을 충족하면서 공개 여부를 검토하는 단계에 들어갔다.

논란의 시작은 지난 24일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 6회였다.

Advertisement

이날 방송에서는 1980년 5·18 민주화운동 당시 머리에 총상을 입은 오상범(하성광)의 사연이 그려졌다. 당시 12세였던 오상범은 계엄군의 총격으로 형을 잃고 자신 역시 머릿속에 총알 파편이 남는 부상을 입었다. 이후 40년 넘게 극심한 두통과 발작, 환각에 시달리며 살아온 인물이다.

천재 외과의 계수정(김지원)은 오상범의 수술을 자처했다. 하지만 오상범은 수술로 인해 세상을 떠난 형의 환영마저 볼 수 없게 될까 두려워하며 치료를 망설였다.

Advertisement

여기에 전두환 전 대통령을 연상시키는 가상의 전직 대통령 지두석이 등장하면서 논란은 더욱 커졌다. 극 중 지두석은 의식불명 상태로 헬기를 통해 병원에 이송됐고 5·18 피해자인 오상범과 같은 공간에 놓이는 장면이 그려졌다.

Advertisement

특히 방송에서는 1980년 광주를 재현한 장면과 함께 등장인물이 518번 버스를 타고 국립5·18민주묘지로 향하는 모습까지 등장했다. 해당 버스는 실제 광주에서 운행 중인 노선이지만 일부 시청자들은 이 같은 연출의 의도를 두고 문제를 제기했다.

Advertisement

청원인은 "극 중 내용과 전혀 관계없는 5·18 관련 내용이 나와 많은 시청자의 눈살을 찌푸리게 했다"고 주장했다. 또한 일본 원작에는 없었던 역사적 소재를 한국판에 추가한 이유를 문제 삼으며 제작진을 국회 증인으로 채택해 제작 과정을 검증하고 방송 중단을 요구했다.

온라인 드라마 팬 커뮤니티에서도 제작진을 향한 성명문이 등장했다. 성명문에서는 5·18 소재와 가상의 전직 대통령을 등장시킨 이유, 기존 의료 서사와의 연관성, 역사적 사건을 재현하는 과정에서 피해자와 유족에 대한 검토가 이뤄졌는지 등을 설명해 달라고 촉구했다.

Advertisement

반면 역사적 비극이 남긴 상처를 의료 드라마의 환자 이야기로 풀어냈다는 점에서 의미 있는 시도였다는 평가도 이어졌다. 5·18 피해자가 수십 년이 흐른 뒤에도 신체적 고통과 죄책감에서 벗어나지 못하는 모습을 통해 당시의 아픔을 조명했다는 것이다.

이런 가운데 제작진의 SNS 게시물도 주목받고 있다.

'닥터X' 제작사 스튜디오S의 이옥규 책임프로듀서는 6회 방송 직후 자신의 SNS에 드라마 포스터와 함께 "NO FEAR(두려움 없다)"라는 짧은 글을 게재했다. 이를 두고 일각에서는 논란을 의식한 메시지가 아니냐는 해석이 나오기도 했다.

Advertisement

특히 눈길을 끄는 것은 논란과 별개로 '닥터X'의 시청률은 고공행진을 이어가고 있다는 점이다. 닐슨코리아 기준 논란의 중심에 선 6회는 전국 가구 기준 시청률 19.5%를 기록했다. 자체 최고 시청률을 경신한 데 이어 순간 최고 시청률은 21.3%까지 치솟았다.

지난 9일 첫 방송에서 11.4%로 출발한 '닥터X'는 방송 6회 만에 전국 시청률을 8.1%포인트 끌어올리며 흥행에 성공했다.

'닥터X'는 타협을 모르는 천재 외과의 계수정이 의료계의 부조리에 맞서는 메디컬 누아르 작품이다. 김지원의 연기 변신과 빠른 전개로 주목받아 왔다. 그러나 시청률 20% 돌파를 눈앞에 둔 시점에 역사적 소재를 둘러싼 갑론을박이 불거지면서 예상치 못한 변수를 맞게 됐다.

흥행 신기록과 방영 중단 청원이라는 극과 극의 상황을 동시에 맞은 '닥터X'가 이번 논란 속에서 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com