[공식] "올해 청불 등급작 중 유일"…'타짜: 벨제붑의 노래', 200만 관객 돌파 쾌거

사진 제공=CJ ENM

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 2026년 한국 영화 흥행 TOP 7 진입 하루 만에 누적 관객 200만 명을 돌파했다.

26일 영화관 입장권 통합전산망에 따르면 '타짜: 벨제붑의 노래'가 이날 누적 관객 200만 명을 돌파했다. 2026년 한국 영화 흥행 TOP 7에 이름을 올린 지 하루 만이다. 2026년 개봉한 영화 가운데 200만을 넘어선 청소년관람불가 등급작은 '타짜: 벨제붑의 노래'가 유일하다.

'타짜: 벨제붑의 노래'는 시사회 이후부터 '타짜' 시리즈 중 1편 이후 가장 재미있는 작품이라는 평가가 이어졌다. 추석 연휴가 끝난 뒤에도 입소문이 꺾이지 않으며 5주 연속 관객을 모았다. CGV 골든에그지수는 93%로 동시기 경쟁작 가운데 가장 높은 만족도를 유지하고 있다.

Advertisement

흥행은 2030 세대가 이끌었다. CGV 예매 통계 기준 30대가 31%로 단일 연령대 가운데 가장 높았고 30대 이하 관객이 전체의 60%를 차지했다. "장난 아닌 몰입감", "복수는 바로 이런 거구나", "몰입도 카타르시스 스트레스 해소 전부 다 100점" 등 관객들의 후기도 이어지고 있다. 개봉 5주차를 지난 지금도 영화를 찾는 관객들의 발길이 이어지고 있다.

한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com