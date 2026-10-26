'스우파2' 미나명, 결혼 1년만에 엄마 된다 "난 심장이 2개"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]댄서 미나명이 결혼 1년여 만에 임신 소식을 전하며 예비 엄마가 된 기쁨을 드러냈다.

미나명은 지난 25일 자신의 SNS에 "결혼할 때보다 어째 더 어색한 것 같은데, 엄마 됐다"라며 직접 임신 소식을 전했다.

그는 "오늘 딱 13주 차 되는 날인데 안정기 지나고도 용기가 안 나서 이제야 올린다"라며 "올해 이래도 되나 싶을 정도로 힘든 일들이 많았는데 아기만큼은 아직은 속 썩이지 않고 아주 건강하게 크고 있다. 복덩이"라며 뱃속 아이를 향한 애정을 드러냈다.

Advertisement

이어 "내년이 '붉은 양'의 해라는데 나랑 띠동갑이다"라면서 "아직은 엄마, 아빠가 되는 게 뭔지 잘 모르지만 너무 소중한 존재인 건 알겠다. 우리 부부의 새로운 삶을 기대하면서 하루하루 새롭게 보내는 중"이라며 예비 부모가 된 소감을 전했다.

미나명은 "몸을 쓰는 직업을 갖고 아이를 갖는다는 게 얼마나 큰 용기와 결단이 필요한지 정말 마음먹기 어려웠다"라면서도 "친구가 '내가 만든 창작물 중에 사람을 만드는 것보다 대단한 건 없는 것 같아'라는 말이 마음에 와닿았다"라고 전했다. 그러면서 "진짜 그런 것 같다. 나는 지금 심장이 2개인 여자다. 너무 신기하죠? 갖기 전엔 너무 두려웠는데 지금은 건강하기만 해달라고 매일 기도한다"라면서 "초보 임산부지만 이 세상의 모든 엄마들 존경한다"라고 덧붙였다.

Advertisement

한편, 미나명은 엠넷 '스트릿 우먼 파이터2'에 출연해 이름을 알렸다. 그는 지난해 6월 6년 연애한 비연예인 남편과 결혼했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com