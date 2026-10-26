'미남 레이더' 김똘똘, 홍석천 없이 '말자쇼' 온 이유 "미남 분들 만나려고" ('말자쇼')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'에 '뇌과학계 박찬호' 장동선 박사와 '대세' 김똘똘이 출연한다.

26일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 '나만 이런 건가요' 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로는 뇌과학자 장동선과 43만 구독자를 보유한 유튜버 김똘똘이 출연해 다채로운 고민에 전문가다운 해석과 공감을 더한다.

'뇌과학계 투머치 토커'라고 자부하는 장동선은 "최고민수, 궤도, 박찬호, 나까지 투머치 토커 4대장"이라고 너스레를 떤다. 앞서 최고민수 출연 당시 그의 수다 본능에 진땀을 뺐던 김영희는 장동선에게 1분 이상 토크를 이어가면 강제로 말을 중단시키는 '최고민수 룰'을 적용하겠다고 선언한다. '뇌민수' 장동선은 '최고민수 룰'을 어떻게 파훼했을지 관심이 쏠린다.

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이날 장동선은 '도파민 중독 판별법' 세 가지를 공개한다. 이와 관련한 고민 사연도 이어진다. 특히 충동구매를 끊지 못해 집 앞에 택배가 산처럼 쌓인다는 고민 사연이 모두를 놀라게 한다. 장동선은 고민 사연자에게 뇌과학적 진단과 함께 명쾌한 해결책을 제시한다.

홍석천과 함께 미남들을 조명하는 웹예능 '보석함'을 진행하는 김똘똘은 KBS에 처음 출연한다며 벅찬 감정을 드러낸다. 이어 그는 "최근에 말자팅 천만 뷰의 주인공 '얼굴 대유잼' 남성이 등장하는 쇼츠를 봤다. 오늘도 잘생긴 분들을 만날 수 있지 않을까 기대하고 왔다"라며 출연 의도를 밝혀 웃음을 자아낸다.

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그는 남다른 촉을 발동해 이날 객석의 숨은 미남들을 발굴한다. '똘똘 레이더'에 감탄한 김영희는 새로운 천만 뷰 쇼츠를 뽑아보자면서 즉석에서 '김똘똘의 보석함'을 연다. 김똘똘이 선정한 예비 천만 뷰의 주인공은 누구일지 기대를 모은다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 26일 월요일 오후 10시 방송한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com