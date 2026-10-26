이호철, 母와 2년 넘게 관계 단절…"19살에 공장行, 사실상 집에서 쫓겨났다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이호철이 어머니와 2년 넘게 만나지 않았다고 고백하며 가슴 아픈 가족사를 털어놨다.

25일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 배정남, 현봉식, 이호철이 대구로 향한 가운데, 이호철이 오랫동안 어머니와 거리를 두고 지낸 사연을 공개했다.

이날 이호철은 "엄마랑 안 본 지 2년이 넘었다"고 밝혀 두 사람을 놀라게 했다. 그는 5살 때 부모님이 이혼한 뒤 어머니와 함께 살다가 경제적인 어려움으로 할머니 손에서 자랐다고 털어놨다.

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이호철은 "엄마가 꼬치 장사를 했고 할머니는 토마토 농사를 지으셨다"며 "쌀이 없으니까 국수 300원어치로 일주일을 먹고 그랬다"고 회상했다. 이어 "너무 질려서 30대 중반까지 국수를 안 먹었다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

이후 할머니의 건강이 나빠지면서 다시 어머니와 살게 됐지만, 힘겨운 생활은 계속됐다. 이호철은 "엄마 혼자 키우다 보니까 대학을 가겠냐. 바로 주물공장에 갔다"며 "엄마가 가라고 해서 간 건데 도저히 못 하겠더라"고 털어놨다.

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특히 그는 "19살 때 다른 애들은 대학교 어디 가지 그러는데, 나라고 그 일을 하고 싶었겠냐. 19살인데"라며 또래 친구들과 달리 일찍 생업에 뛰어들어야 했던 서러움을 드러냈다.

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어머니와 사이가 멀어진 결정적인 이유도 밝혔다. 이호철은 "엄마는 돈을 벌어서 나를 주면 자기가 관리하겠다고 했다. 그런데 나는 일만 하고 못 살겠더라. 내가 돈을 모아서 알아서 하겠다고 했다"고 설명했다.

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이어 "그때부터 엄마하고 사이가 안 좋아졌다. 밥도 안 주고 그랬다"며 "자연스럽게 독립한 게 아니라 사실상 쫓겨났다"고 고백해 충격을 안겼다. 이를 듣던 신동엽은 "말 못 하는 힘든 일들이 얼마나 많았겠냐"며 안타까워했다.

이호철은 이후 어머니와의 관계에 대해 "연락은 하되 명절 때나 연락했다. 그렇게까지 엄마를 찾아뵙고 그러지는 않았다"며 "옛날에 서운하고 그런 게 많았나 보다"고 솔직하게 털어놨다.

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하지만 2년 넘게 만나지 않았던 어머니를 다시 보고 싶어진 계기가 있었다. 최근 어머니와 통화하던 중 건강검진에서 대장 용종이 발견됐다는 이야기를 들은 것.

이호철은 "괜히 걱정되기도 하면서 보고 싶더라"며 배정남과 현봉식에게 어머니를 만나러 가는 길에 함께해 달라고 부탁했다. 배정남은 "혼자 가기 서먹해서?"라며 그의 마음을 이해했다.

이후 이호철은 어린 시절 어머니에게 선물했던 3000원짜리 반지를 떠올리며 꽃과 손편지를 준비했다. 오랜만에 아들과 마주한 어머니는 '엄마 사랑합니데이'라는 카드 문구를 보고 "처음 받아본다. 너무 행복하다. 말도 못 하게 사랑한다"며 눈물을 쏟았다.

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어린 시절의 상처로 오랜 시간 어머니와 거리를 뒀던 이호철이 2년여 만에 다시 마주한 모친에게 진심을 전하면서 뭉클함을 안겼다.

olzllovely@sportschosun.com